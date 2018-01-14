Матч всех звёзд НХЛ без Тарасенко и Кессела? Это просто шутка

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Пока болельщики Континентальной хоккейной лиги веселятся, глядя на праздник в Астане, за океаном только готовятся к подобной забаве. Всезвёздный уик-энд в НХЛ пройдёт через две недели в Тампе, но составы сборных дивизионов были опубликованы уже на этой неделе и вызвали немало споров. Болельщики своим голосованием определяли лишь малую часть тех, кто будет участвовать — большинство игроков выбирала лига, и критерии выбора многим показались нелогичными и странными. Конечно, в НХЛ уже давно действует неписанное правило, согласно которому каждая команда должна быть представлена на звёздном празднике. Но на этот раз за бортом этой тусовки осталось слишком много тех, кто заслужил эту поездку.

Предлагаем вашему вниманию свою пятёрку игроков, которые должны были поехать в Тампу. Возможно, кто-то из них ещё получит заветный билет, так как за ближайшие две недели возможны травмы, но это не избавит от ощущения некоторой несправедливости, которое допустили руководители НХЛ в угоду своим политическим мотивам.

н. Фил Кессел («Питтсбург»)

От действующих чемпионов на Матч всех звёзд попали защитник Крис Летанг и Сидни Кросби, что стало неожиданностью даже для самого капитана «Питтсбурга». Конечно, трудно представить себе звёздный праздник без главной звезды последнего десятилетия, но Сид занимает лишь третье место в списке лучших бомбардиров своей команды, уступая и Евгению Малкину, и Филу Кесселу. Именно отсутствие Кессела вызвало больше всего вопросов к лиге: фанаты тут же стали подозревать, что Фила наказали за неоднозначные шутки про Кубок мира, проводимый НХЛ в 2016 году, а также активную политическую позицию хоккеиста и неоднозначные фотографии в соцсетях, где Кессел поглощал хот-доги из Кубка Стэнли.

«Я предпочёл бы, чтобы на Матч звёзд поехал Кессел… Я имею в виду, что у Фила была отличная первая половина сезона», — сказал Кросби перед тем, как составы были объявлены. Сидни быстро поправился, но, судя по тону высказывания, капитан «Пингвинз» не слишком горит желанием ехать в Тампу, ведь достаточно долго он старался избегать участия в Матче звёзд под различными предлогами — нынешнее участие в «Олл стар гейм» будет для 87-го номера «пингвинов» только третьим в карьере.

Ещё одна неожиданность в сборной Столичного дивизиона — это наличие защитника «Каролины» Ноа Ханифина, которому предпочли Джона Карлсона из «Вашингтона», Зака Веренски из «Коламбуса» или Шейна Гостисбера из «Филадельфии». Карлсон на момент объявления составов шёл вторым по очкам среди игроков обороны, уступая лишь Джону Клингбергу из «Далласа», Веренски единолично лидировал среди защитников по голам (11), а Гостисбер был лучшим по очкам в большинстве (18). Ханифин же скромно держался на 35-м месте по набранным очкам, имел отрицательный показатель полезности «-3», но выбор пал на него.

з. Чарли Макэвой («Бостон»)

20-летний Макэвой проводит первый полный сезон в лиге, но уже успел великолепно себя зарекомендовать, играя более 20 минут за матч. Многие специалисты высоко ценят Макэвоя, называя его современной версией Рэя Бурка, но лига предпочла молодому таланту ветерана Майка Грина, который уже давно не показывает хорошей игры. Грин попал на Матч звёзд впервые с 2010 года, и его приглашение стало реверансом в адрес «Детройта», откуда больше не нашлось достойных кандидатов. В плане набранных очков 32-летний Грин лишь на два пункта опередил Макэвоя, сыграв при этом на матч больше.

н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

От «блюзменов» на Матч звёзд отправятся защитник Алекс Пьетранджело и нападающий Брейден Шенн, но и российского снайпера «музыкантов» вполне могли пригласить в сборную Центрального дивизиона. У Шенна и Тарасенко одинаковая статистика (по 44 очка после 46 матчей), Владимир забил больше голов (19 против 17), но лига почему-то выбрала его коллегу, который лишь в межсезонье перебрался в «Сент-Луис» из «Филадельфии».

«Конечно, можно спорить, но для меня это просто позор, что игрок калибра Тарасенко будет смотреть Матч всех звёзд дома по телевизору», — отметила обозреватель ESPN Эмили Каплан.

н. Джонатан Маршессо («Вегас»)

Маршессо стал одним из творцов великолепного взлёта «Голден Найтс» в первом же сезоне этой команды, набрав 41 очко в 39 матчах, и став лидером своего звена. Но на Матч звёзд лига выбрала не его, а нападающего Джеймса Нила, который больше знаком болельщикам по выступлениям за «Питтсбург» и «Нэшвилл». Без сомнений, знакомый фанатам Нил будет более привлекателен с точки зрения рекламы и маркетинга, но игнорировать лучшего бомбардира команды-лидера Западной конференции в угоду возрастному снайперу — это слишком откровенная предвзятость.

в. Джон Гибсон («Анахайм»)

Ещё один не слишком понятный выбор также касается команды Тихоокеанского дивизиона, а точнее, вратарской линии. Из того же «Вегаса» НХЛ выбрала на Матч звёзд Марка-Андре Флёри, который в нынешнем сезоне из-за травм сыграл лишь 13 матчей с первых минут. Конечно, улыбчивый и добродушный Флёри — это то что нужно для телевизионной картинки и классных фотографий, но страж ворот «Анахайма» Джон Гибсон заслужил поездку в Тампу никак не меньше. Гибсон получил в нынешнем чемпионате 34 старта, одержал в них 14 побед, отразив 92,3% бросков — это одни из лучших показателей в Западной конференции. Однако Флёри нужно отрабатывать неофициальный титул «главного лица «Вегаса», а это значит, что на объективный выбор болельщикам рассчитывать не стоит.