Макдэвид — стал 6-м в НХЛ за последние 25 лет по скорости набора 200 очков

В игре с «рыцарями» хоккеист сделал две результативные передачи и стал второй звездой матча. Макдэвид стал шестым игроком НХЛ за последние 25 лет по скорости набора 200 очков в лиге. Лучший результат принадлежит Сидни Кросби (142), второе место занимает Петер Форсберг (152), тройку лучших замыкает Александр Овечкин (165). Следом расположились Пол Кария и Евгений Малкин (оба — по 166).