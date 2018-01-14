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12:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Макдэвид — стал 6-м в НХЛ за последние 25 лет по скорости набора 200 очков

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в игре с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ) набрал 200 очков в НХЛ.

Источник: AP 2018

В игре с «рыцарями» хоккеист сделал две результативные передачи и стал второй звездой матча. Макдэвид стал шестым игроком НХЛ за последние 25 лет по скорости набора 200 очков в лиге. Лучший результат принадлежит Сидни Кросби (142), второе место занимает Петер Форсберг (152), тройку лучших замыкает Александр Овечкин (165). Следом расположились Пол Кария и Евгений Малкин (оба — по 166).

Капитану «нефтяников» понадобилось 173 игры, чтобы достичь этого показателя.

Эдмонтон Ойлерз
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