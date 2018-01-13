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01:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Питтсбург» победил «Детройт», Малкин набрал четыре очка

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз», в составе которого четырьмя очками отметился россиянин Евгений Малкин, на своем льду обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в Питтсбурге в субботу, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Малкин принял участие во всех голах «пингвинов», отличившись на 4-й и 23-й минутах, а также отдав результативные передачи Филу Кесселу (17) и Сидни Кросби (44). У гостей шайбу забросил Джастин Абделькадер (14).

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня хоккеисты «Айлендерс» победили в «Мэдисон Сквер Гарден» в рамках нью-йоркского дерби «Рейнджерс» со счетом 7:2 (2:1, 3:0, 2:1). У победителей по дублю оформили Энтони Бовилье (7 и 27) и Мэтью Барзал (21 и 25), также по шайбе забросили Шейн Принс (7), Томас Хики (57) и Кэл Клаттербак (60). У «Рейнджерс» отличились Кевин Хэйс (15) и Мика Зибанежад (50).

Питтсбург Пингвинз 4:1
(2:1, 1:0, 1:0)
Детройт Ред Уингз
13.01.2018, 21:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Джефф Блэшилл
Вратари
Тристан Джерри Джимми Ховард
1-й период
03:01 Евгений Малкин (К. Хагелин, О. Мяяття)
03:36 Доминик Симон
09:46 Джейк Гюнтцель
12:31 Евгений Малкин
Джастин Абделькадер (Т. Татар, Х. Зеттерберг) 13:36
Дэнни Декейсер 15:56
16:35 Фил Кессел (С. Кросби, Е. Малкин)
18:41 Доминик Симон
2-й период
22:08 Евгений Малкин (Ф. Кессел)
Джастин Абделькадер 24:03
27:39 Евгений Малкин
30:26 Джейми Олексяк
Томаш Татар 33:56
3-й период
Ник Дженсен 42:27
43:31 Сидни Кросби (Ф. Кессел, Е. Малкин)
Джонатан Эрикссон 51:24
52:39 Олли Мяяття
Статистика
14 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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