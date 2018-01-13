«Питтсбург» победил «Детройт», Малкин набрал четыре очка

Встреча, прошедшая в Питтсбурге в субботу, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Малкин принял участие во всех голах «пингвинов», отличившись на 4-й и 23-й минутах, а также отдав результативные передачи Филу Кесселу (17) и Сидни Кросби (44). У гостей шайбу забросил Джастин Абделькадер (14).

В другом матче дня хоккеисты «Айлендерс» победили в «Мэдисон Сквер Гарден» в рамках нью-йоркского дерби «Рейнджерс» со счетом 7:2 (2:1, 3:0, 2:1). У победителей по дублю оформили Энтони Бовилье (7 и 27) и Мэтью Барзал (21 и 25), также по шайбе забросили Шейн Принс (7), Томас Хики (57) и Кэл Клаттербак (60). У «Рейнджерс» отличились Кевин Хэйс (15) и Мика Зибанежад (50).