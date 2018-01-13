Первый русский вратарь, который стал суперзвездой НХЛ

Источник: Спорт-Экспресс

Отсидев в тюрьме Аризоны Tent City, Николай Хабибулин признался, что между заключенными и вратарями есть определенное сходство. Мол, и у тех, и у других есть определенные границы, которые нельзя пересекать. А еще ты занимаешься тем, чем не привыкли заниматься обычные люди.

Вот уж точно, обычные люди, а на момент дебюта Хабибулина в НХЛ и обычные российские вратари не привыкли заниматься тем, чем занимался Хабби. Он предпочитал оставаться на ногах в абсолютном большинстве ситуаций, но здорово и очень быстро распахивал крылья «бабочки». Играл предельно агрессивно, постоянно выходя за «краску». И беспрестанно бегал за шайбой в углы, довольно неплохо играя клюшкой при очень приличном катании. Для российской школы тех времен — весьма необычно. Навыки игры в защите определенно пригодились. В школе его туда поставили, потому что не было экипировки.

Собственно, «школы» у него как таковой и не было. Тренер вратарей отсутствовал. Пришлось формировать собственный стиль, получившийся весьма ярким даже после тщательной обработки напильником в ЦСКА и НХЛ.

Так вот, помните, что это Аризона. Край, мягко говоря, не хоккейный. Откуда Хабби давно уже слинял. Именно слинял, предварительно пробастовав почти два года. И фанатов хоккея в тюрьме не нашлось. И все же Хабибулин был там популярен. Его узнавали. У него брали автографы. Его даже несколько раз вызывали к начальству ради тех самых автографов.

Уже после второго его сезона в НХЛ, по ходу которого Николай вынес в одну калитку Тима Чевелдэя, конкурировавшего с ним за место первого номера, и заставил всех задаться вопросом: а не входит ли российский вратарь в элиту НХЛ? Он пришел в команду, обитавшую на дне. И как только стал первым номером — вывел ее плей-офф. При том что из нее ушел Теему Селянне.

Одноклубники и даже соперники уверяли, что входит. Сравнивая «Стену Булина», прозвище, которое он получил за фантастические сэйвы, с Эдом Белфуром и Домиником Гашеком. А футболки с кирпичной стеной были весьма популярны в Финиксе. «Койоты» выходили в плей-офф еще три года подряд. Располагая скромной платежной ведомостью — на сезон-1996/97 она была 20-й в лиге.

Жаль, что забастовка все испортила. Хотя — как посмотреть. Не бастуй он — не попал бы в «Тампу». С которой и вошел в историю. Хабибулин всегда все делал по-своему. Этому искренне удивлялся Джереми Реник, но признавал, что, не будь Хабби таким, вряд ли достиг бы тех высот, которых удалось достичь. Конечно, это весьма спорно. Скажем, в Нагано у него был бы шанс стать олимпийским чемпионом. Но Виктор Тихонов забрал его медаль за Альбервиль себе, и Николай был неумолим, отказавшись ехать. Благо в Солт-Лейке ему заново отлитую медаль вручили. И он стал лучшим вратарем турнира, при том что даже не добрался до финала. Тот четвертьфинальный матч с Чехией с невероятным голом Афиногенова, где был переигран сам Гашек — это было нечто.

Он должен был стать первым российским обладателем «Конн Смайт Трофи», когда «Тампа» впервые в своей истории выиграла Кубок Стэнли в 2004 году. Именно он тащил как бог, а совсем не Брэд Ричардс. Когда Гэри Бэттмен назвал фамилию канадца, смутились все.

Совсем недавно, 1 января, Хенрик Лундквист сместил Николая Хабибулина с первого места по количеству отраженных бросков для вратарей из Европы. В истории НХЛ было всего-то 15 вратарей с 20 тысячами сэйвов. Чуть раньше, 17 декабря, Пекка Ринне сравнялся с Хабибулиным, разделив пятую строку по количеству «сухарей» для вратарей из Европы.

Хабби еще и четвертый по победам среди европейцев после Лундквиста, Доминика Гашека и Евгения Набокова. Элита? Безусловно.

Потихоньку наседает Василевский. Повторил рекорд Хабибулина по количеству побед подряд в «Тампе», и клубное достижение по шатаутам за сезон тоже под угрозой. Но опять же — какой вокруг масштаб фигур. Андрей — главный претендент на «Везина Трофи». Хабибулину не покорившийся. И один из самых многообещающих вратарей НХЛ.

«Стену» догоняют. Но догоняет кто — элита нынешняя и будущая. Что не оставляет сомнений в том, что именно к элите Хабибулин и принадлежал.

Будь у него чуть поменьше травм, не пропусти он два сезона, упершись рогом, и не будь локаута — Хабибулина вспоминали бы куда чаще в контексте лучших из лучших. Он всю карьеру провел в командах, которым при всем желании не дашь приставку «топ». Но это не помешало выиграть титул.