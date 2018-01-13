События дня НХЛ. Овечкин снова лидер, но очки ему не важны

Источник: Reuters

Сладкая месть «столичных»

«Вашингтон» сумел взять у «Каролины» реванш за поражение двухдневной давности на своей площадке, причём сделал это максимально обидным для «ураганов» образом. Хоккеисты «Харрикейнз» открыли счёт уже на четвёртой минуте, когда Джордан Стаал реализовал удаление Бретта Коннолли, но затем за дело взялся Александр Овечкин и порыв хозяев заметно приглушил. Сначала капитан «Вашингтона» в жуткой толчее у ворот соперника смог подхватить отскочившую шайбу и помог отличиться Ларсу Эллеру, которому оставалось лишь не промахнуться мимо пустых ворот.

На старте второй двадцатиминутки Александр отличился самостоятельно, и шайба, заброшенная классическим для Великой восьмёрки способом, принесла Овечкину единоличное лидерство в споре лучших снайперов лиги.

Поведя в счёте, гости не смогли поддержать нужный темп и отдали инициативу «ураганам», которые за второй период почти в три раза перебросали «Кэпииталз». Результатом этой активности стали голы Себастьяна Ахо и Джеффа Скиннера, которые могли бы подарить хозяевам победу, но команда Барри Тротца оказалась хитрее в концовке встречи, которая получилась драматичной. За три минуты до окончания основного времени Бретт Коннолли подкараулил ужасную ошибку молодого защитника «Каролины» Ханифина, который из-за своих ворот выдал пас сопернику прямо на пятачок.

Счёт сравнялся, а за две секунды до конца матча «ураганы» потеряли даже шанс сыграть в овертайме. Силовик «столичных» Джей Бигл воспользовался шансом и вошёл в историю, как автор самого позднего победного гола в истории клуба, превзойдя достижение Александра Сёмина, установленное в 2009 году (гол россиянина был забит за 12 секунд до конца).

«Я сместился в центр, хотел бросить сам, но шайба сошла с крюка. Вернулся на позицию перед воротами и увидел, что мы забили. Это показывает характер команды. Сейчас мы начинаем осознавать, кто мы есть. Нам надо пахать. Ничего не будет даваться легко. Мне осталось две передачи до 500? В какой-то момент я их наберу, но я не хочу концентрироваться на набранных очках и круглых цифрах. Я уже сыграл почти 1000 матчей, надо наслаждаться», — сказал Овечкин, который вышел на восьмое место среди россиян по передачам, обогнав Вячеслава Козлова (498).

Дубль Дадонова не спас «Флориду»

19 долгих матчей форвард «Пантерз» Евгений Дадонов не мог забить, хотя очки за результативные передачи набирал исправно. Прорыв случился в домашней игре с «Калгари», но не принёс южанам особой радости: у «Флориды» забивал в этот вечер только Дадонов, оформивший дубль, а «огоньки» порадовали своих болельщиков хорошо работающим сплавом опыта и молодости. Центрфорвард Михаэль Баклунд набрал 3 (1+2) очка, молодые таланты Монахан и Годро забили по голу, а 25-летний голкипер-новичок Давид Риттих отразил 41 бросок из 43.

«Соперник играл очень остро. “Калгари” реализовал свои моменты, а мы не смогли этого сделать. Что касается Дадонова, то он играл хорошо всё это время, просто шайба долго не шла в ворота. Приятно видеть, что сегодня это получилось прервать. Думаю, что после этого он начнёт забивать постоянно», — констатировал главный тренер «пантер» Боб Бугнер.

Неожиданный спад «Коламбуса»

Пять поражений подряд, которые потерпел «Ванкувер» до визита в Огайо, делали команду Сергея Бобровского и Артемия Панарина фаворитом, но неудачно проведённый второй период не позволил «синим мундирам» рассчитывать на пополнение клубной копилки. Благодаря шайбе Сета Джонса, оформленной в большинстве в начале встречи, хозяева повели, но затем за 16-минутный отрезок Бобровский был вынужден капитулировать четыре раза подряд. Опытные Хенрик Седин и Томас Ванек оформили по ассистентскому дублю, а попытки «Коламбуса» догнать ушёдшего вперёд соперника ни к чему не привели.

«У нас начинаются пятидневные каникулы. Хорошо ли это после двух поражений? Я не знаю. Лично я за то, чтобы играть каждый день, но раз перерыв назначили, то уже никуда не деться», — сурово сказал главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла.

«Эдмонтон» прервал серию поражений