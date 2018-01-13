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01:49 (мск), источник: ТАСС

Голкипер «Колорадо» Варламов пропустит не менее двух недель из-за травмы

ТАСС, 13 января. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Семен Варламов из-за травмы пропустит минимум две недели. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на газету Denver Post.

Голкипер был травмирован 3 января в матче против «Виннипега» (3:2 ОТ), его заменили на Джонатана Бернье во втором периоде матча. У 29-летнего вратаря диагностировано повреждение мышц нижней части тела.

Варламов одержал 13 побед в 26 матчах нынешнего сезона и оформил один шатаут, процент отраженных бросков составляет 91,2.

Колорадо Эвеланш
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