У них были совершенно разные судьбы.
Голкипер «Колорадо» Варламов пропустит не менее двух недель из-за травмы
ТАСС, 13 января. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Семен Варламов
ТАСС, 13 января. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Семен Варламов
Голкипер был травмирован 3 января в матче против «Виннипега» (3:2 ОТ), его заменили на Джонатана Бернье во втором периоде матча. У 29-летнего вратаря диагностировано повреждение мышц нижней части тела.
Варламов одержал 13 побед в 26 матчах нынешнего сезона и оформил один шатаут, процент отраженных бросков составляет 91,2.