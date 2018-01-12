Артемий Панарин: Невызов на Матч звезд? Все нормально, больше времени для отдыха

Источник: Спорт-Экспресс

Александр ЧЕХОВ из Баффало

В «КОЛАМБУСЕ» ВСЕ РАВНЫ

— Тяжелые у нас матчи были до этого, — заявил Панарин после игры. — К этой игре подошли не совсем свежими.

— Вратарь «Сэйбрз» Линус Улльмарк удивил?

— Честно? Я его не знаю. Наверное, хороший голкипер.

— Вы красиво забросили с неудобной руки. Планировали так или все получилось экспромтом?

— Да нет, так получилось — обыграл и бросил.

— В «Коламбусе» вы свободный художник. Дело в особом отношении тренера?

— Нет, в команде все равны. У каждого свои плюсы. Я просто стараюсь быть почаще на свободном льду. У меня небольшой рост и вес, поэтому нужно выигрывать за счет другого.

— Где-нибудь проводили так много времени на льду, как сейчас в «Коламбусе»?

— В «Чикаго» играли и больше. Очень рад, что теперь много играю и за «Коламбус».

— Чувствуете разницу между Западной и Восточной конференциями?

— Нет. Дело в другом, в НХЛ бывает много разных ситуаций — спаренные, ранние и поздние встречи. Все команды в разном состоянии подходят к играм.

— Чем займетесь во время ближайшей паузы для «Коламбуса» в несколько дней?

— Поеду в горы. Туда уже ездил в мой первый год в НХЛ, и очень понравилось.

— Удивлены непопаданием на Матч звезд вас и Бобровского?

— Все нормально. Больше времени для отдыха.

— Что-то любопытное прислали на ваш конкурс логотипов для вашей собственной линии одежды, который вы объявили в декабре?

— Есть интересные рисунки. Все стабильно — будем выбирать.

НЕ МОГУ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОЕЗДКУ НА МАТЧ ЗВЕЗД

— Напряженная игра был, — заявил после матча Бобровский. — К сожалению, уступили.

— Вторая шайба «Баффало» получилась смешной.

— Согласен. От борта отскочило, но такое случается.

— Удивились невызову на Матч звезд?

— Что есть, то есть. Я не могу контролировать эти вещи. Люди принимают решение, и они знают, что делают. Моя задача — играть в хоккей и показывать, что я достоин.

— У Бродера кумиром был Патрик Руа, у Миллера — Кертис Джозеф. У вас был?

— В детстве — Вадим Тарасов, который играл у нас в Новокузнецке. Была возможность видеть его вживую, очень много за ним следил.

— Кого считаете своим учителем вратарского искусства?

— Много людей на разных этапах со мной работали и помогли.

— «Коламбус» уверенно держится в зоне плей-офф. Какие цели в этом году?

— Попасть в восьмерку и биться за Кубок Стэнли — все просто. Работаем, но в последнее время очки даются нелегко.

— Кого считаете главными конкурентами в борьбе за трофей?