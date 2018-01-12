Артемий Панарин: Невызов на Матч звезд? Все нормально, больше времени для отдыха
Корреспондент «СЭ» после поражения «Коламбуса» от «Баффало» (1:3) поговорил с российскими хоккеистами «Блю Джэкетс» — Артемием Панариным и Сергеем Бобровским.
Корреспондент «СЭ» после поражения «Коламбуса» от «Баффало» (1:3) поговорил с российскими хоккеистами «Блю Джэкетс» — Артемием Панариным и Сергеем Бобровским.
Александр ЧЕХОВ из Баффало
В «КОЛАМБУСЕ» ВСЕ РАВНЫ
— Тяжелые у нас матчи были до этого, — заявил Панарин после игры. — К этой игре подошли не совсем свежими.
— Вратарь «Сэйбрз» Линус Улльмарк удивил?
— Честно? Я его не знаю. Наверное, хороший голкипер.
— Вы красиво забросили с неудобной руки. Планировали так или все получилось экспромтом?
— Да нет, так получилось — обыграл и бросил.
— В «Коламбусе» вы свободный художник. Дело в особом отношении тренера?
— Нет, в команде все равны. У каждого свои плюсы. Я просто стараюсь быть почаще на свободном льду. У меня небольшой рост и вес, поэтому нужно выигрывать за счет другого.
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— В «Чикаго» играли и больше. Очень рад, что теперь много играю и за «Коламбус».
— Чувствуете разницу между Западной и Восточной конференциями?
— Нет. Дело в другом, в НХЛ бывает много разных ситуаций — спаренные, ранние и поздние встречи. Все команды в разном состоянии подходят к играм.
— Чем займетесь во время ближайшей паузы для «Коламбуса» в несколько дней?
— Поеду в горы. Туда уже ездил в мой первый год в НХЛ, и очень понравилось.
— Удивлены непопаданием на Матч звезд вас и Бобровского?
— Все нормально. Больше времени для отдыха.
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— Есть интересные рисунки. Все стабильно — будем выбирать.
НЕ МОГУ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОЕЗДКУ НА МАТЧ ЗВЕЗД
— Напряженная игра был, — заявил после матча Бобровский. — К сожалению, уступили.
— Вторая шайба «Баффало» получилась смешной.
— Согласен. От борта отскочило, но такое случается.
— Удивились невызову на Матч звезд?
— Что есть, то есть. Я не могу контролировать эти вещи. Люди принимают решение, и они знают, что делают. Моя задача — играть в хоккей и показывать, что я достоин.
— У Бродера кумиром был Патрик Руа, у Миллера — Кертис Джозеф. У вас был?
— В детстве — Вадим Тарасов, который играл у нас в Новокузнецке. Была возможность видеть его вживую, очень много за ним следил.
— Кого считаете своим учителем вратарского искусства?
— Много людей на разных этапах со мной работали и помогли.
— «Коламбус» уверенно держится в зоне
— Попасть в восьмерку и биться за Кубок Стэнли — все просто. Работаем, но в последнее время очки даются нелегко.
— Кого считаете главными конкурентами в борьбе за трофей?
— До этого еще далеко. Надо еще в
|Баффало Сэйбрз
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3:1
(1:0, 0:0, 2:1)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Фил Хаусли
|Джон Торторелла
|Линус Улльмарк
|Сергей Бобровский 58:26 (С. Бобровский 59:54)
|1-й период
|11:41
|Бенуа Пульо (К. Окпосо, Дж. Айкел)
|3-й период
|40:00
|Расмус Ристолайнен
|Джош Андерсон
|40:00
|47:18
|Кайл Окпосо (Э. Кейн, Б. Гюле)
|52:26
|Эван Родригес
|Артемий Панарин (З. Веренски, С. Джонс)
|53:45
|59:54
|п.в.
|Джек Айкел (Р. О`Райлли)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Л. Улльмарк (Баффало Сэйбрз), К. Окпосо (Баффало Сэйбрз), Дж. Айкел (Баффало Сэйбрз)