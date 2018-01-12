Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Как портативные молокоотсосы меняют жизнь кормящих мам
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
Поставщика нижнего белья королевы Елизаветы II лишили титула
Текущие события
Хоккей. НХЛ
13.01
Коламбус Блю Джэкетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
13.01
Флорида Пантерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
13.01
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
13.01
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
13.01
Аризона Койотс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Калгари Флэймз5
Все события
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
Определены биатлонисты РФ, которые претендуют на участие в ОИ
Названа главная проблема Кокорина
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
11Символическая сборная 2017 года по версии УЕФА
26События 2017 года в фотографиях
16:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артемий Панарин: Невызов на Матч звезд? Все нормально, больше времени для отдыха

Корреспондент «СЭ» после поражения «Коламбуса» от «Баффало» (1:3) поговорил с российскими хоккеистами «Блю Джэкетс» — Артемием Панариным и Сергеем Бобровским.

Источник: Спорт-Экспресс

Александр ЧЕХОВ из Баффало

В «КОЛАМБУСЕ» ВСЕ РАВНЫ

— Тяжелые у нас матчи были до этого, — заявил Панарин после игры. — К этой игре подошли не совсем свежими.

— Вратарь «Сэйбрз» Линус Улльмарк удивил?

— Честно? Я его не знаю. Наверное, хороший голкипер.

— Вы красиво забросили с неудобной руки. Планировали так или все получилось экспромтом?

— Да нет, так получилось — обыграл и бросил.

— В «Коламбусе» вы свободный художник. Дело в особом отношении тренера?

— Нет, в команде все равны. У каждого свои плюсы. Я просто стараюсь быть почаще на свободном льду. У меня небольшой рост и вес, поэтому нужно выигрывать за счет другого.

— Где-нибудь проводили так много времени на льду, как сейчас в «Коламбусе»?

— В «Чикаго» играли и больше. Очень рад, что теперь много играю и за «Коламбус».

— Чувствуете разницу между Западной и Восточной конференциями?

— Нет. Дело в другом, в НХЛ бывает много разных ситуаций — спаренные, ранние и поздние встречи. Все команды в разном состоянии подходят к играм.

— Чем займетесь во время ближайшей паузы для «Коламбуса» в несколько дней?

— Поеду в горы. Туда уже ездил в мой первый год в НХЛ, и очень понравилось.

— Удивлены непопаданием на Матч звезд вас и Бобровского?

— Все нормально. Больше времени для отдыха.

— Что-то любопытное прислали на ваш конкурс логотипов для вашей собственной линии одежды, который вы объявили в декабре?

— Есть интересные рисунки. Все стабильно — будем выбирать.

НЕ МОГУ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОЕЗДКУ НА МАТЧ ЗВЕЗД

— Напряженная игра был, — заявил после матча Бобровский. — К сожалению, уступили.

— Вторая шайба «Баффало» получилась смешной.

— Согласен. От борта отскочило, но такое случается.

— Удивились невызову на Матч звезд?

— Что есть, то есть. Я не могу контролировать эти вещи. Люди принимают решение, и они знают, что делают. Моя задача — играть в хоккей и показывать, что я достоин.

— У Бродера кумиром был Патрик Руа, у Миллера — Кертис Джозеф. У вас был?

— В детстве — Вадим Тарасов, который играл у нас в Новокузнецке. Была возможность видеть его вживую, очень много за ним следил.

— Кого считаете своим учителем вратарского искусства?

— Много людей на разных этапах со мной работали и помогли.

— «Коламбус» уверенно держится в зоне плей-офф. Какие цели в этом году?

— Попасть в восьмерку и биться за Кубок Стэнли — все просто. Работаем, но в последнее время очки даются нелегко.

— Кого считаете главными конкурентами в борьбе за трофей?

— До этого еще далеко. Надо еще в плей-офф попасть. Это нелегкий путь — все команды бьются, всем нужны очки. ​.

Баффало Сэйбрз 3:1
(1:0, 0:0, 2:1)
Коламбус Блю Джэкетс
12.01.2018, 03:00 Зрители: 18071 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Главные тренеры
Фил Хаусли Джон Торторелла
Вратари
Линус Улльмарк Сергей Бобровский 58:26 (С. Бобровский 59:54)
1-й период
11:41 Бенуа Пульо (К. Окпосо, Дж. Айкел)
3-й период
40:00 Расмус Ристолайнен
Джош Андерсон 40:00
47:18 Кайл Окпосо (Э. Кейн, Б. Гюле)
52:26 Эван Родригес
Артемий Панарин (З. Веренски, С. Джонс) 53:45
59:54 п.в. Джек Айкел (Р. О`Райлли)
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Л. Улльмарк (Баффало Сэйбрз), К. Окпосо (Баффало Сэйбрз), Дж. Айкел (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Баффало Сэйбрз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Динамо" может расторгнуть контракт с Погребняком из-за одного фото
Борющиеся за Неймара подняли предложение до полумиллиарда евро
Чем хакеры могут навредить Олимпиаде в корейском Пхенчхане?
Определены биатлонисты РФ, которые претендуют на участие в ОИ
Названа главная проблема Кокорина
«Челси» начал поиски преемника Конте на посту главного тренера
Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин выступят в эстафете в Рупольдинге
«Манчестер Юнайтед» хочет совершить обмен с «Арсеналом»
Новости
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые красивые девушки CES 2018 Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке в Лас-Вегасе
Кино
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков В США продолжается сезон наград: критики раздали статуэтки лучшим актерам и актрисам, среди которых оказалась юная звезда фильма «Проект "Флорида"» Бруклин Принс
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
РБК: власти Москвы решили снизить уровень преступности путем сноса хрущевок
Роспотребнадзор опроверг введение особых требований по инсоляции
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Бывшая жена Резо Гигинеишвили показала округлившийся живот От брака с режиссером Анастасия Кочеткова уже воспитывает дочь.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь