Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче НХЛ против «Баффало»

Источник: AP 2018

В составе «Коламбуса» шайбу забросил Артемий Панарин (54-я минута). У «Баффало» отличились Бенуа Пульо (12), Кайл Окпосо (48) и Джек Айкел (60).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 15, 12.01.2018, 3:00 Баффало Сэйбрз 3 Коламбус Блю Джэкетс 1

Российский нападающий Панарин забросил 12-ю шайбу в сезоне. На площадке форвард провел 22 минут 13 секунд, успев нанести три броска и заработать показатель полезности -2. Всего на счету 26-летнего форварда теперь 37 очков (12 шайб + 25 передач). Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков по воротам.

Первой звездой матча назвали голкипера «Баффало» Линуса Умарка, который провел первый матч в нынешнем сезоне НХЛ, в отчетной игре он отразил 44 из 45 бросков по своим воротам.

«Коламбус» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» прервал серию из пяти поражений и замыкает таблицу на Востоке.