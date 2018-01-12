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08:49 (мск), источник: ТАСС

Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче НХЛ против «Баффало»

ТАСС, 12 января. «Коламбус» проиграл «Баффало» со счетом 1:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе «Коламбуса» шайбу забросил Артемий Панарин (54-я минута). У «Баффало» отличились Бенуа Пульо (12), Кайл Окпосо (48) и Джек Айкел (60).

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НХЛ 2017-2018
Неделя 15, 12.01.2018, 3:00
Баффало Сэйбрз
3Коламбус Блю Джэкетс1

Российский нападающий Панарин забросил 12-ю шайбу в сезоне. На площадке форвард провел 22 минут 13 секунд, успев нанести три броска и заработать показатель полезности -2. Всего на счету 26-летнего форварда теперь 37 очков (12 шайб + 25 передач). Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков по воротам.

Первой звездой матча назвали голкипера «Баффало» Линуса Умарка, который провел первый матч в нынешнем сезоне НХЛ, в отчетной игре он отразил 44 из 45 бросков по своим воротам.

«Коламбус» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» прервал серию из пяти поражений и замыкает таблицу на Востоке.

В другом матче дня «Вашингтон» прервал серию из 10 побед на домашнем льду, уступив «Каролине» со счетом 1:3. Российские игроки столичной команды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

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