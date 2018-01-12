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00:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Канадский талант отказался ехать на Олимпиаду. Почему?

19-летний Кэйл Макар предпочел учиться в университете и играть за клуб, а не отправиться в составе сборной Канады в Пхенчхан.

Источник: AFP 2018

Каждый хоккеист мечтает выиграть Олимпиаду? Как бы не так. Любопытные новости пришли из Канады: инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что 19-летний защитник Кэйл Макар отклонил предложение федерации сыграть за сборную в Пхенчхане.

Кто такой Макар? Четвертый номер драфта НХЛ-2017 (выбран «Колорадо»), победитель МЧМ-2018 и самый результативный защитник турнира (восемь очков), который, в отличие от подавляющего числа канадцев, выступает не в местных юниорских лигах, а в NCAA в США — за Государственный Университет Массачусетса (UMass). Вкратце о Макаре: один из самых одаренных атакующих защитников в мире.

Канадцы назвали свой состав на Игры в четверг. После МЧМ сообщалось, что они планировали пригласить некоторых юниоров в Пхенчхан — Макар был в числе главных кандидатур. Но отказался. Почему?

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Несмотря на успешный в плане результативности МЧМ, роль Кэйла в команде была далеко не ключевой. И это — мягко говоря. Макар был шестым-седьмым защитником сборной, причем как де-юре по заявке, так и де-факто по игровому времени: он проводил на льду меньше 14 минут за матч (меньше всех в составе чемпионов), а в финале против шведов сыграл всего восемь с половиной минут. Но за счет регулярного появления в спецбригадах большинства смог набрать те самые 8 очков.

В Пхенчхане на него наверняка бы рассчитывали именно в такой же роли — седьмого, а то и запасного защитника, который будет закрывать позицию при реализации лишнего, но получит крохи игрового времени в равных составах. Даже при всем огромном таланте прямо сейчас Макару тяжело было бы выдержать конкуренцию с кахаэловскими и европейскими канадцами — Ли, Робинсоном и другими. Навыков серьезного взрослого хоккея, как у тех же Далина или Хейсканена, которых мы увидим в Корее в составе Швеции и Финляндии, у Макара немного — при всем уважении к NCAA.

Поэтому для Кэйла стоял выбор: съездить на Игры, рискуя шансом просидеть большую их часть на скамейке, или остаться в клубе на концовку регулярного чемпионата. Если во время МЧМ команда UMass матчей не проводила, то в феврале их восемь. Вероятно, Макар попробует пробиться в «Колорадо» уже в следующем году, а прогрессировать, сидя на банке, вряд ли выйдет. Олимпийский дух же в НХЛ никак не поможет.

Если же канадец, как это часто принято среди американских игроков, пока не собирается в «Эвеланш» и хочет отдать еще год-два учебе, то решение можно объяснить нежеланием пропускать еще один месяц занятий — вкупе с МЧМ «прогулов» получается уже солидно. И не стоит недооценивать желание учиться: Макар ради шанса попасть в NCAA выступал не в СHL (Онтарио, Квебек и Запад), а куда более слабой лиге Альберты. И все почему? Потому что хоккеистов не берут в студенты, если они играли в CHL — таковы правила.

Впрочем, для многих все эти объяснения могут показаться странными. А как же родная страна? А как же Олимпиада? Вдруг такого шанса Макару в его карьере больше не представится: попасть в оборону энхаэловского состава на Игры в будущем задача очень тяжелая, да и кто знает, что будет с олимпийским хоккеем через четыре года.

Однако, видимо, отсутствие лучших хоккеистов мира в Корее понизило статус турнира для канадца до такой степени, что личные факторы оказались превыше патриотических. Тем более что долг родине Макар уже отдал на молодежном чемпионате мира (причем удачно отдал), а вот неожиданный бонус в виде Олимпиаде оказался для него излишним.

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