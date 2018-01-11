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11 января, источник: ТАСС

Перенесенный матч НХЛ между «Бостоном» и «Флоридой» пройдет 8 апреля

ТАСС, 11 января. Перенесенная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостоном» и «Флоридой» состоится 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Источник: AP 2018

Встреча пройдет в Бостоне и начнется в 19:30 вечера по Североамериканскому восточному времени (03:30 мск). Первоначально встреча должна была пройти в ночь на 5 января в Бостоне, но была перенесена из-за сильнейшей снежной бури.

4 января в Бостоне по указанию мэра города Марти Уолша были закрыты все школы. По данным Национальной метеорологической службы США в Бостоне ожидается от 30 до 45 см снега. В связи с этим Уолш и губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер обратились к жителям города и всего штата с просьбой постараться меньше появляться на улицах и держаться подальше от дорог.

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