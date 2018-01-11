Перенесенный матч НХЛ между «Бостоном» и «Флоридой» пройдет 8 апреля

Встреча пройдет в Бостоне и начнется в 19:30 вечера по Североамериканскому восточному времени (03:30 мск). Первоначально встреча должна была пройти в ночь на 5 января в Бостоне, но была перенесена из-за сильнейшей снежной бури.

4 января в Бостоне по указанию мэра города Марти Уолша были закрыты все школы. По данным Национальной метеорологической службы США в Бостоне ожидается от 30 до 45 см снега. В связи с этим Уолш и губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер обратились к жителям города и всего штата с просьбой постараться меньше появляться на улицах и держаться подальше от дорог.