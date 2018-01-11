Малкина, Бобровского, Панарина не позвали на Матч звезд НХЛ. Это справедливо?

Источник: AFP 2018

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Третий год Матч всех звезд НХЛ будет проводиться в формате «три на три», и третий год болельщики клубов изнывают от несправедливости. Специфика формата подразумевает острую борьбу внутри дивизионов, в которой ты с очень большой вероятностью проиграешь. Ни сверхудачный сезон, ни регалии, ни даже громкое имя не могут гарантировать попадание на звездный уик-энд. Потому что в одном дивизионе с тобой или даже в одной команде вполне может быть кто-то, чье имя или статистика значат для лиги больше.

Желание НХЛ увеличить борьбу за попадание в состав на МВЗ понятно. В стандартном формате игровое время в любом случае не будет распределяться равномерно. Кто-то из звездных хоккеистов все равно будет выходить реже, а это не нужно ни болельщикам, ни самим спортсменам.

То ли дело трехматчевая концепция с полуфиналами внутри конференций и одним финалом. В сборной каждого дивизиона будет всего две тройки нападающих и три защитника, и смены во время матчей будут веселее некуда — у каждого игрока будет возможность проявить себя, было бы желание.

Из восьми (или семи, как в случае с Центральным) команд дивизиона лига отбирала всего лишь по шесть форвардов. А святое правило МВЗ «каждый клуб НХЛ лиги должен быть представлен минимум одним игроком», до которого по эту сторону океана дошли не так давно, повышает конкуренцию еще на несколько градусов.

МЕТРОПОЛИТАН

Столичный дивизион.

Вратари — Брэйден Холтби («Вашингтон»), Хенрик Лундквист («Рейнджерс»), защитники — Ноа Хэнифин («Каролина»), Сет Джонс («Коламбус»), Крис Летанг («Питтсбург»), нападающие — Джош Бэйли («Айлендерс»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Клод Жиру («Филадельфия»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Джон Таварес («Айлендерс»). Главный тренер: Барри Тротц («Вашингтон»).

Так что стоит ли удивляться, например, отсутствию Малкина в составе «Метрополитана»? Для российского зрителя фигура Евгения незыблема, но ни один человек, принимающий участие в формировании составов на МВЗ в НХЛ, в здравом уме не поставит Евгения выше Кросби. Сложно представить, в какой форме должен находиться капитан «Питтсбурга», чтобы остаться без звездного уик-энда.

В составе «Метрополитана» вопросы, пожалуй, может вызвать только наличие Джоша Бэйли, но парень проводит лучший сезон в карьере, на пару с Таваресом вытаскивая «Айлендрес». Оба представителя «Островитян» идут в десятке таблицы бомбардиров, на одно-два очка отставая от второго места. Будь Малкин в огненной форме, он вытеснил бы Бэйли, но россиянин, как и его команда, проводит довольно невзрачный сезон.

То же касается и Панарина. Он остался без МВЗ в прошлом сезоне, но «Чикаго» и так был представлен тремя игроками. «Хлебушек» тогда проиграл конкуренцию конкретно Кейну, Тэйвзу и Киту, двое из которых поехали на МВЗ благодаря попаданию в список 100 лучших игроков в истории и последующему награждению.

Но сейчас Артемий уступил именно конкурентам из других команд. Даже гипотетическая возможность раскрутить его противостояние с экс-партнером Кейном (который попал на свой седьмой МВЗ) не стала для НХЛ веским доводом. Сложно поставить Панарина вперед Жиру или уж тем более Овечкина, которого вообще выбрали зрители. Вакатных мест для Артемия не нашлось.

В конкуренции с Холлом иная ситуация. Если у «Коламбуса» можно выбрать вполне статусного защитника Сета Джонса, чтобы представить команду, то у «Нью-Джерси», несмотря на высокое место в таблице, кроме Тэйлора брать и вовсе некого.

Окей, скажете вы, но где же тогда главная звезда «Коламбуса»? И будете правы. Претензии к НХЛ по Бобровскому высказывать можно и нужно. Абсолютно лучший голкипер НХЛ последних лет, действующий обладатель «Везины» не мог не попасть на главную хоккейную тусовку в мире. И если кандидатура Лундквиста не обсуждается, так как он все еще остается главной (и едва ли не единственной) звездой «Рейнджерс», то присутствие Холтби может вызвать легкое недоумение.

Возможно, аргументом против Бобровского может стать то, что он фигура не особо медийная и в формат развлекательного шоу не впишется, но когда Холтби стал более веселым парнем? Среди всех предполагаемых критериев отбора у канадца просто нет преимуществ перед Сергеем, и интересно, собирается ли НХЛ как-то объясняться в этой ситуации.

ХОЗЯЕВА

Атлантический дивизион.

Вратари — Кэри Прайс («Монреаль»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), защитники — Майк Грин («Детройт»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Эрик Карлссон («Оттава»), нападающие — Александр Барков («Флорида»), Джек Айкел («Баффало»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Брэд Маршан («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»). Главный тренер: Джон Купер («Тампа-Бэй»).

Матч звезд в этом году будет принимать Тампа, но и без этого у подопечных Купера было бы максимально возможное представительство на этом мероприятии. «Болтс» однозначно наиболее зрелищная и интересная команда чемпионата: Стэмкос проводит самый сильный сезон за много лет, Василевский, скорее всего, выиграет «Везину», а Кучеров и вовсе лучший игрок мира прямо сейчас.

Для Василевского домашний звездный уик-энд будет первым в карьере, и можно не сомневаться, что на любое его действие трибуны будут регировать с восторгом и обожанием. Его сменщика по сборной Атлантического дивизиона любит целая Канада, но похвастаться убедительной игрой в этом сезоне он не может. Прайс поедет на свой шестой МВЗ, и, с одной стороны, вряд ли он заслужил это непосредственно игрой, а, с другой, ну, а кого было приглашать организаторам из «Монреаля»?

Тот же Андерсен из «Торонто» заслужил попадание на звездный уик-энд гораздо больше, но «Листья» уже имеют одного железного кандидата — одного из двух самых талантливых молодых игроков мира. Восстановившийся после сотрясения Мэттьюс отправится на второй Матч звезд в карьере, а Андерсен получит заслуженный мини-отпуск — просто потому, что команда из соседнего города слишком невыразительна и кроме Прайса не располагает никаким приличным именем.

ДИВИЗИОН

Центральный дивизион.

Вратари — Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Пекка Ринне («Нэшвилл»), защитники — Йон Клингберг («Даллас»), Алекс Пьетранджело («Сент-Луис»), Пи. Кей. Суббан («Нэшвилл»), нападающие — Патрик Кейн («Чикаго»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Брэйден Шенн («Сент-Луис»), Тайлер Сегин («Даллас»), Эрик Стаал («Миннесота»), Блейк Уилер («Виннипег»). Главный тренер: Питер Лавиолетт («Нэшвилл»).

Центральный дивизион после пары лет стагнации снова становится сильнейшим в лиге. Ни у одной из семи его команд нет отрицательного баланса заброшенных и пропущенных шайб, и каждая из них будет бороться за плей-офф до последнего — даже «Колорадо» имеет на него неплохие шансы.

Очевидно, что рубка за попадание в сборную «Центра» была ничуть не менее жесткой, чем в «Метрополитане». Отсутствие каждого отдельного игрока можно объяснить, но вместе список имен, не попавших в заявку, поражает. Из тех игроков этого дивизиона, что будут отдыхать во время МВЗ, можно составить еще одну команду, которая явно не будет последней.

Радулов, Бенн, Тарасенко, Лайне, Ландескуг, Джохансен или Форсберг — и все эти нападающие остались за бортом. И «Миннесота», и «Даллас» представлены одним форвадом, хотя «Дикари» показывают далеко не самый яркий хоккей, а в «Далласе» есть целый Радулов, который может сделать шоу вообще из любого эпизода.

Но если Сегин, также представляющий «Даллас», может считаться равноправной заменой Александру, то чем был продиктован выбор Шенна вместо Тарасенко, неясно. Владимир проводит не самый яркий для себя сезон, но очков вместе с Брэйденом он набрал поровну, а в зрелищности его игры сомневаться не приходится — ведь лига сама поместила россиянина на обложку игры «НХЛ 17» пару лет назад.

СКУДНОСТЬ

Тихоокеанский дивизион.

Вратари — Марк-Андре Флери («Вегас»), Джонатан Куик («Лос-Анджелес»), защитники — Брент Бернс («Сан-Хосе»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), нападающие — Брок Бозер («Ванкувер»), Джонни Годро («Калгари»), Анже Копитар («Лос-Анджелес»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Джеймс Нил («Вегас»), Рикард Ракелл («Анахайм»). Главный тренер: Жерар Галлан («Вегас»).

Пока в иных дивизионах мимо состава прокатывают суперзвезд, в «Пасифике» все тихо и довольно буднично. «Лос-Анджелес» представлен Копитаром, Даути и Куиком — покажите человека, которого это может возмутить. Из «Ванкувера» на свой первый МВЗ едет будущий обладатель «Колдера» Брок Босер, а капитаном команды — эка невидаль — будет Макдэвид.

В том же «Метрополитане» в состав сборной не прошли защитники, проводящие лучшие сезоны в карьере, а за Тихоокенский дивизион сыграет Экман-Ларссон с показателем полезности «-34», потому что в «Аризоне» теперь нет даже Майка Смита, который в прошлом году на звездном уик-энде зажег.