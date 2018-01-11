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«Чикаго» проиграл «Миннесоте» в матче НХЛ
ТАСС, 11 января. «Миннесота» победила «Чикаго» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
ТАСС, 11 января. «Миннесота» победила «Чикаго» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
У победителей шайбы забросили Юнас Бродин (30-я минута) и Райан Сутер (44). В составе проигравших отличился Брент Сибрук (13).
Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов пропустил седьмой матч подряд
«Чикаго» занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Миннесота» расположилась на седьмой строчке.
В параллельном матче «Торонто» на своем льду уступил «Оттаве» со счетом 3:4.