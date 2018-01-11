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08:19 (мск), источник: ТАСС

«Чикаго» проиграл «Миннесоте» в матче НХЛ

ТАСС, 11 января. «Миннесота» победила «Чикаго» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Источник: AP 2018

У победителей шайбы забросили Юнас Бродин (30-я минута) и Райан Сутер (44). В составе проигравших отличился Брент Сибрук (13).

Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов пропустил седьмой матч подряд из-за травмы верхней части тела. В последний раз он выходил на лед 29 декабря.

«Чикаго» занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Миннесота» расположилась на седьмой строчке.

В параллельном матче «Торонто» на своем льду уступил «Оттаве» со счетом 3:4.

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