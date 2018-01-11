Овечкин, Кучеров и Василевский примут участие в Матче всех звезд НХЛ

За команду Атлантического дивизиона, помимо Кучерова и Василевского, представляющих «Тампу», сыграют Александр Барков («Флорида»), Джек Айкел («Баффало»), Брэд Маршанд («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Стивен Стэмкос («Тампа»), Майк Грин («Детройт»), Виктор Хедман («Тампа»), Эрик Карлссон («Оттава»), Кэри Прайс («Монреаль»). Капитаном команды станет Стэмкос.
Столичный дивизион представят Джош Бэйли («Нью-Йорк Айлендерс»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Клод Жиру («Филадельфия»), Тейлор Холл («Нью-Джерси»), Александр Овечкин («Вашингтон», капитан), Джон Таварес («Нью-Йорк Айлендерс»), Ноа Ханифин («Каролина»), Сет Джонс («Коламбус»), Крис Летанг («Питтсбург»), Брэйден Холтби («Вашингтон») и Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»).
Сборную Центрального дивизиона составят Патрик Кейн («Чикаго»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Брэйден Шенн («Сент-Луис»), Тайлер Сегин («Даллас»), Эрик Стаал («Миннесота»), Блейк Уилер («Виннипег»), Джон Клингберг («Даллас»), Алекс Пьетранджело («Сент-Луис»), Пи-Кей Суббан («Нэшвилл», капитан), Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Пекка Ринне («Нэшвилл»).
Тихоокеанский дивизион представят Брок Бозер («Ванкувер»), Джонни Гудро («Калгари»), Анже Копитар («Лос- Анджелес»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», капитан), Джеймс Нил («Вегас»), Рикард Ракелль («Анахайм»), Брент Бёрнс («Сан-Хосе»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Оливер Экман- Ларссон («Аризона»), Марк-Андре Флери («Вегас»), Джонатан Куик («Лос-Анджелес»).
Капитаны команд Матча звезд НХЛ определялись по итогам голосования болельщиков, которые могли выбрать только по одному хоккеисту в каждую из команд. Остальные игроки были выбраны департаментом хоккейных операций НХЛ.
В программу Уик-энда всех звезд также входит традиционный вечер конкурсов, который пройдет 27 января, сам матч состоится 28 января. Все мероприятия пройдут на льду «Амали-Арены» в Тампе.