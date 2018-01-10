Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Отдавшую волосы раковым больным британку наказали в школе
Стала известна причина смерти народного артиста Михаила Державина
Светлана Бондарчук примерила полупрозрачный наряд
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сочи
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
11.01
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
11.01
Чикаго Блэкхокс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз4
Флорида Пантерз7
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз2
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота УайлдОТ2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз2
Чикаго Блэкхокс8
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз4
Виннипег Джетс7
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз3
Ванкувер Кэнакс1
Все события
От Мэрил Стрип до Анджелины Джоли: звезды на премии кинокритиков
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус»
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Летучий итальянец. Все слухи об уходе Манчини из «Зенита»
«Зенит»: Манчини полностью сконцентрирован на работе с командой
В стиле ретро: в Сети обсуждают роскошный образ Пелагеи
Екатерина Андреева появилась на публике в облегающих штанах
Люди определили больных по лицу
Что делать, если на праздниках вы сбили график сна
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
10Сборная России будущего. По версии УЕФА
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
13:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергачёв занял пятое место в списке претендентов на «Колдер Трофи»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв занял пятое место в списке претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона.

Источник: AP 2018

Голосование по итогам половины сезона проводилось среди 18 сотрудников официального сайта лиги, которые выбирали по пять кандидатов. За первое место начислялось пять очков, за второе — четыре, за третье — три, за четвёртое — два, за пятое — одно.

19-летний россиянин в этом сезоне провёл 43 матча и набрал 26 (8+18) очков.

Итоги голосования выглядят следующим образом:
Брок Бисер («Ванкувер») — 82 очка (15 первых мест), Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс») — 67 (2), Чарли Макэвой («Бостон Брюинз») — 31, Клейтон Келлер («Аризона Койотс») — 29 (1), Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 19, Нико Хишир («Нью-Джерси Дэвилз») — 10, Кайл Коннор («Виннипег Джетс») — 6, Алекс Дебринкэт («Чикаго Блэкхоукс») — 4, Уилл Батчер («Нью-Джерси») — 3, Дантон Хайнен («Бостон Брюинз») — 2, Йеспер Братт («Нью-Джерси») — 2, Янни Гурд («Тампа») — 1.

Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Летучий итальянец. Все слухи об уходе Манчини из «Зенита»
«Зенит»: Манчини полностью сконцентрирован на работе с командой
«Барселона» осталась без денег
Игроки «Реала» устали от эгоизма Роналду и выступили против него
Сборная России по футболу примет в Москве команду Турции
Тарьей Бё на открытии этапа КМ в Рупольдинге попытался выдать себя за Йоханнеса
СМИ: В услугах игрока«Зенита» заинтересован «Антальяспор»
Новости
Авто
Как японцы убьют двигатель внутреннего сгорания Мы побывали на опытной ветряной электростанции Hama Wing в Японии, где производят водород для транспорта на топливных элементах. Японцы, действительно, готовы избавить мир от ДВС!
Hi-Tech
PornHub: в России все еще любят Сашу Грей Страна потеряла целых 6 позиций в рейтинге активности на сайте
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
Рассказ мамы, отдавшей младенца на усыновление, растрогал соцсети Юная американка Ханна Монджи решила записать на видео свое обращение к новорожденному сыну, чтобы тот знал, как она его любит.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь