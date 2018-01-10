Сергачёв занял пятое место в списке претендентов на «Колдер Трофи»
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв занял пятое место в списке претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона.
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв занял пятое место в списке претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона.
Голосование по итогам половины сезона проводилось среди 18 сотрудников официального сайта лиги, которые выбирали по пять кандидатов. За первое место начислялось пять очков, за второе — четыре, за третье — три, за четвёртое — два, за пятое — одно.
19-летний россиянин в этом сезоне провёл 43 матча и набрал 26 (8+18) очков.
Итоги голосования выглядят следующим образом:
Брок Бисер («Ванкувер») — 82 очка (15 первых мест), Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс») — 67 (2), Чарли Макэвой («Бостон Брюинз») — 31, Клейтон Келлер («Аризона Койотс») — 29 (1), Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 19, Нико Хишир («Нью-Джерси Дэвилз») — 10, Кайл Коннор («Виннипег Джетс») — 6, Алекс Дебринкэт («Чикаго Блэкхоукс») — 4, Уилл Батчер («Нью-Джерси») — 3, Дантон Хайнен («Бостон Брюинз») — 2, Йеспер Братт («Нью-Джерси») — 2, Янни Гурд («Тампа») — 1.