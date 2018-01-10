Гол и передача Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Флоридой»
ТАСС, 10 января. «Сент-Луис» проиграл «Флориде» со счетом 4:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 10 января. «Сент-Луис» проиграл «Флориде» со счетом 4:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы в составе «Флориды» забросили Аарон Экблад (10-я минута), Александр Барков (17), Радим Врбата (33), Джонатан Юбердо (36), Винсент Трочек (37, 58), Колтон Скевиур (54). У хозяев отличились Пол Штясны (1), Колтон Парэйко (9), Владимир Тарасенко (25) и Тейдж Томпсон (58).
Тарасенко также записал на свой счет результативную передачу, на его счету в текущем чемпионате 44 (19 шайб + 25 передач) очка. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился двумя результативными передачами. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов также записал на свой счет голевой пас.
«Флорида» идет на 12-й строчке в турнирной таблице на Востоке. «Сент-Луис» занимает четвертое место в таблице Западной конференции.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу в победном матче против «Каролины» (5:4). «Чикаго» в гостях разгромил «Оттаву» — 8:2, «Миннесота» в овертайме дома уступила «Калгари» — 2:3. «Нэшвилл» одержал домашнюю победу над «Эдмонтоном» — 2:1.