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08:37 (мск), источник: ТАСС

Гол Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» в НХЛ

ТАСС, 10 января. «Вашингтон» победил «Ванкувер со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе «Ванкувера» гол забил Даниэль Седин (9-я минута). У «Вашингтона» отличились Джон Карлсон (16), Ларс Эллер (18) и Евгений Кузнецов (25).

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Кузнецов был назван третьей звездой встречи, он забросил 13-ю шайбу в сезоне, отличившись с передачи Дмитрия Орлова. Всего на счету Кузнецова теперь 39 очков. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин также отдал голевую передачу, набрав 46-е (27+19) очко в сезоне.

Российский форвард «Ванкувера» Николай Голдобин провел на площадке 16 минут 20 секунд, отметившись тремя бросками по воротам.

«Вашингтон» одержал пятую победу подряд и 10-ю кряду на домашней арене, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» потерпел пятое поражение подряд и идет на предпоследней (14-й) позиции на Западе.

В параллельном матче «Виннипег» нанес «Баффало» пятое поражение кряду (7:4).

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