«Надолго ли в НХЛ? Радуюсь этому и больше ни о чем не думаю»
Максим Мамин — о дебюте за «Флориду».
Максим Мамин — о дебюте за «Флориду».
— Смотрел вашу первую игру в НХЛ и не заметил
— Наверное,
— Но на льду вы провели всего девять минут.
— Первый матч. Дали освоиться.
— Вы даже про это спокойно говорите.
— Ну, а что? Может быть, дальше будет больше времени. В третьем периоде мы, например, уже с Денисом Мальгиным выходили.
— У вас была отличная связка в тренировочном лагере.
— Да. Мы сейчас в
— Хоть
— Нет. Никаких заданий до матча не было, никаких после. Так, общие рекомендации. Надо было разобраться, какое место занимать на вбрасываниях, куда бежать.
— Единственное, что выдало в вас волнение, так это удаление на ровном месте. Не стоило было бить человека, когда он без шайбы?
— Я посмотрел повтор момента и соглашусь — зря я так. В первой смене мне повезло, я даже уронил человека, но судьи не заметили.
— А во второй смене вы потеряли клюшку.
— С чего вы взяли, что я ее потерял? Был бросок, я заблокировал и клюшка сломалась. Я просто ее выкинул.
— Есть мысли, надолго ли вы в НХЛ?
— А про это я вообще не думаю. Какой смысл загонять себя. Думать о том, что от тебя не зависит. Просто надо работать, наслаждаться каждым днем.
— Как вам в «Спрингфилде»?
— Скорости в АХЛ действительно выше. Говорили, что там только и делают, что все бьют друг друга, но я этого не заметил. Силовая борьба есть, но не только она одна. Немного нервировало, что я долго не мог забить, но потом все пошло.
— У вас же травмы были.
— Несколько матчей пропустил. То растяжение
— На вашем счету шесть шайб. Какая самая красивая?
— Скорее не самая красивая, а самая памятная. Я забил «Бриджпорту» и на лед полетели мягкие игрушки. Думал, может недовольны зрители? Шутка. Это традиционная акция — мишкопад. Писали потом, что почти три тысячи игрушек выбросили. Минут 15 сидели и ждали, когда все уберут.
— В одном из матчей вы подрались и схватили сразу 15 минут.
— Я и сам удивился, что мне выписали дополнительные десять минут. Думал, что все обойдется стандартным удалением за драку. Там против нашего довольно техничного паренька сыграли очень жестко, а я вступился.
— Показалось, что соперник драться не хотел.
— Перчатки он скинул.
— Вы привыкли к американской жизни.
— Сейчас — да. Но первые
— Неожиданно.
— Да они просто быстро говорят, не всегда успеваешь перевести. Помогало то, что в АХЛ постоянно
— Хоть немного следите за КХЛ?
— Так на сайте КХЛ ограничения. Из Америки ничего посмотреть нельзя. Я
— Чемпионат мира среди молодежных команд смотрели?
— Да, с этим проблем не было. Обидно, что сказать. Должны были мы американцам забивать при счете — 2:2. И все бы было иначе.
— С кем сидите в раздевалке «Пантерз»?
— Так мы на выезде же. Тут каждый раз все меняется.