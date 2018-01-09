«Надолго ли в НХЛ? Радуюсь этому и больше ни о чем не думаю»

Источник: Спорт-Экспресс

— Смотрел вашу первую игру в НХЛ и не заметил какого-то волнения. Вы так и в ЦСКА играли, в АХЛ, кажется, были абсолютно спокойным. И тут, словно ничего не произошло. Нет разинцы: «Югра», «Бриджпорт» или «Коламбус»?

— Наверное, все-таки по лицу вряд ли можно сделать какие-то выводы. Волнение было, но не такое большое. Я быстро вошел в игру.

— Но на льду вы провели всего девять минут.

— Первый матч. Дали освоиться.

— Вы даже про это спокойно говорите.

— Ну, а что? Может быть, дальше будет больше времени. В третьем периоде мы, например, уже с Денисом Мальгиным выходили.

— У вас была отличная связка в тренировочном лагере.

— Да. Мы сейчас в Сент-Луис прилетели и живем в одном номере. Так и не скажешь, что это иностранец. По-русски говорит замечательно.

— Хоть какой-то разбор первого матча был?

— Нет. Никаких заданий до матча не было, никаких после. Так, общие рекомендации. Надо было разобраться, какое место занимать на вбрасываниях, куда бежать.

— Единственное, что выдало в вас волнение, так это удаление на ровном месте. Не стоило было бить человека, когда он без шайбы?

— Я посмотрел повтор момента и соглашусь — зря я так. В первой смене мне повезло, я даже уронил человека, но судьи не заметили.

— А во второй смене вы потеряли клюшку.

— С чего вы взяли, что я ее потерял? Был бросок, я заблокировал и клюшка сломалась. Я просто ее выкинул.

— Есть мысли, надолго ли вы в НХЛ?

— А про это я вообще не думаю. Какой смысл загонять себя. Думать о том, что от тебя не зависит. Просто надо работать, наслаждаться каждым днем.

— Как вам в «Спрингфилде»?

— Скорости в АХЛ действительно выше. Говорили, что там только и делают, что все бьют друг друга, но я этого не заметил. Силовая борьба есть, но не только она одна. Немного нервировало, что я долго не мог забить, но потом все пошло.

— У вас же травмы были.

— Несколько матчей пропустил. То растяжение какое-то, то шайба попадала в незащищенное место.

— На вашем счету шесть шайб. Какая самая красивая?

— Скорее не самая красивая, а самая памятная. Я забил «Бриджпорту» и на лед полетели мягкие игрушки. Думал, может недовольны зрители? Шутка. Это традиционная акция — мишкопад. Писали потом, что почти три тысячи игрушек выбросили. Минут 15 сидели и ждали, когда все уберут.

— В одном из матчей вы подрались и схватили сразу 15 минут.

— Я и сам удивился, что мне выписали дополнительные десять минут. Думал, что все обойдется стандартным удалением за драку. Там против нашего довольно техничного паренька сыграли очень жестко, а я вступился.

— Показалось, что соперник драться не хотел.

— Перчатки он скинул.

— Вы привыкли к американской жизни.

— Сейчас — да. Но первые два-три месяца было тяжело. Я как уехал в «Спрингфилд», то и началось самое непростое время. Никто не говорит по-русски. Но это мне в итоге и помогло. Надо общаться, надо учить язык и я адаптировался. Сейчас я говорю даже лучше, чем понимаю.

— Неожиданно.

— Да они просто быстро говорят, не всегда успеваешь перевести. Помогало то, что в АХЛ постоянно какие-то акции проводятся. Всякие мероприятия, клубные ужины. Я не замыкался в себе.

— Хоть немного следите за КХЛ?

— Так на сайте КХЛ ограничения. Из Америки ничего посмотреть нельзя. Я какие-то обзоры вижу, с парнями созваниваюсь. Но нельзя сказать, что могу плотно следить за турниром.

— Чемпионат мира среди молодежных команд смотрели?

— Да, с этим проблем не было. Обидно, что сказать. Должны были мы американцам забивать при счете — 2:2. И все бы было иначе.

— С кем сидите в раздевалке «Пантерз»?