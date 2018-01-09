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13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Овечкина признан лучшим моментом игры россиян на прошедшей неделе в НХЛ

НХЛ опубликовала подборку лучших моментов игры россиян на прошедшей неделе.

Источник: Reuters

1. Гол Александра Овечкина в овертайме игры с «Каролиной Харрикейнз».
2. Шайба Ивана Барбашёва в матче с «Филадельфией Флайерз».
3. Гол Евгения Малкина в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
4. Сейв Андрея Василевского в игре с «Монреаль Канадиенс».
5. Гол Евгения Малкина в овертайме матча с «Бостон Брюинз».
6. Гол Никиты Кучерова в матче с «Монреаль Канадиенс».
7. Шайба Александра Овечкина в игре с «Каролиной Харрикейнз».
8. Гол Никиты Кучерова в матче с «Детройт Ред Уингз».
9. Гол Владимира Тарасенко в ворота «Нью-Джерси Дэвилз».
10. Сейв Андрея Василевского в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

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