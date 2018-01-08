Российский форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Малкин набрал три очка (два гола + передача) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (6:5 ОТ).
31-летний россиянин забросил победную шайбу на третьей минуте овертайма, для него данный гол стал 12-м, забитым в овертаймах регулярных чемпионатов НХЛ. Он установил новый рекорд клуба по данному показателю, обойдя достижения Сидни Кросби и Марио Лемье, которые в составе «Питтсбурга» забросили по 11 шайб в дополнительные периоды.
Первой звездой признан форвард «Тампы» Янни Гурд, который в гостевой игре с «Детройтом» (5:2) оформил «хет- трик Горди Хоу» — забросил шайбу, отдал результативную передачу и поучаствовал в драке. На его счету три очка в игре (2+1).
Третьей звездой дня стал нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье, забросивший две шайбы в домашней игре с «Баффало» (4:1).