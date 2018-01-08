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11:55 (мск), источник: ТАСС

Российский форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 8 января. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: AP 2017

Малкин набрал три очка (два гола + передача) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (6:5 ОТ).

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31-летний россиянин забросил победную шайбу на третьей минуте овертайма, для него данный гол стал 12-м, забитым в овертаймах регулярных чемпионатов НХЛ. Он установил новый рекорд клуба по данному показателю, обойдя достижения Сидни Кросби и Марио Лемье, которые в составе «Питтсбурга» забросили по 11 шайб в дополнительные периоды.

Первой звездой признан форвард «Тампы» Янни Гурд, который в гостевой игре с «Детройтом» (5:2) оформил «хет- трик Горди Хоу» — забросил шайбу, отдал результативную передачу и поучаствовал в драке. На его счету три очка в игре (2+1).

Третьей звездой дня стал нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье, забросивший две шайбы в домашней игре с «Баффало» (4:1).

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