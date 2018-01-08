Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Чем нас лечат от похмелья
Джессика Альба впервые появилась на публике с новорожденным сыном
В Петербурге произошла перестрелка с участием девяти человек
Брэд Питт стал гостем благотворительного гала-вечера
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Сочи
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс2
Нью-Йорк Рейнджерс1
Хоккей. НХЛ
9.01
Торонто Мэйпл Ливз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:30
Питтсбург ПингвинзОТ6
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс5
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз2
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Все события
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
«Реал» сыграл вничью с «Сельтой» в матче чемпионата Испании
Арсен Венгер решил покинуть «Арсенал»
Джоли, Кидман и звезды надели черные платья на «Золотой глобус»
Брэд Питт стал гостем благотворительного гала-вечера
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Чем нас лечат от похмелья
Дума потребовала вернуть пол-Украины в случае признания оккупации
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
11:49 (мск), источник: ТАСС

Гол Малкина в овертайме принес «Питтсбургу» победу над «Бостоном» в НХЛ

ТАСС, 8 января. «Питтсбург» со счетом 6:5 победил «Бостон» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил две шайбы, одна из которых принесла победу клубу, и отдал одну результативную передачу, став лучшим хоккеистом встречи.

Источник: AP 2017

Основное время матча завершилось вничью — 5:5. В составе «Питтсбурга» голы забили Джейми Олексяк (4-я минута), Фил Кессел (12), Крис Летанг (14), Малкин (40) и Райли Шихаан (43), у «Бостона» отличились Райан Спунер (2), Брэд Маршанд (28), Ноэль Аккиари (29), Давид Пастрняк (33) и Дэвид Бэкес (38). Победную шайбу на 3-й минуте овертайма забросил Малкин, который был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, на счету которого три голевые передачи, третьей звездой был признан Маршанд.

Малкин провел на льду 20 минут 57 секунд, нанес пять бросков, забил два гола, отдал голевую передачу и провел один силовой прием. На счету 31-летнего россиянина уже 42 очка (17 шайб + 25 передач) в 40 матчах сезона.

«Питтсбург» впервые с начала декабря сумел выиграть два матча подряд и поднялся на восьмое место в Восточной конференции, набрав 47 очков в 44 матчах. «Бостон» не смог продлить серию из трех победных игр, но благодаря набранному очку за ничью в основное время поднялся на третье место в турнирной таблице на Востоке, набрав 53 очка в 40 играх.

Следующие матчи оба клуба проведут 13 января. «Питтсбург» дома сыграет против «Детройта», а «Бостон» на выезде встретится с «Монреалем».

Питтсбург Пингвинз 6:5 ОТ
(3:1, 1:4, 1:0)
Бостон Брюинз
8.01.2018, 03:30 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Брюс Кэссиди
Вратари
Тристан Джерри 37:08 (М. Мюррей 37:08) Туукка Раск
1-й период
Райан Спунер (Кев. Миллер, Д. Дебраск) 01:51
03:53 Джейми Олексяк (М. Ханвик, К. Хагелин)
06:23 Джейми Олексяк
Мэтт Гржельчик 10:04
11:04 Фил Кессел (С. Кросби, Е. Малкин)
13:27 Крис Летанг (С. Кросби)
13:44 Крис Летанг
2-й период
Брэд Маршан (П. Бержерон) 27:18
Ноэль Аккьяри (Б. Карло, Б. Маршан) 28:18
Давид Пастрняк 32:14
Дэвид Бэкес (З. Хара, Д. Хейнен) 37:08
Чарли Макэвой 38:21
39:56 Евгений Малкин (С. Кросби, П. Хернквист)
3-й период
42:54 Райли Шихан
Дэнтон Хейнен 44:39
Брэд Маршан 58:59
Овертайм
62:51 Евгений Малкин (К. Летанг, Ф. Кессел)
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Б. Маршан (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Россияне без медалей. Как молодежка проиграла американцам
Российский форвард «Питтсбурга» признан второй звездой дня в НХЛ
Стал известен состав России на этап КМ по биатлону в Рупольдинге
«Реал» сыграл вничью с «Сельтой» в матче чемпионата Испании
Арсен Венгер решил покинуть «Арсенал»
«Вашингтон» победил «Сент-Луис», Овечкин и Тарасенко забили
«Коламбус» обыграл «Флориду», Бобровский отразил 42 броска
Названы лучшие игроки недели в КХЛ
Новости
Авто
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев (лучшее за 2017) 20 лет в строю, несколько войн и локальных конфликтов за плечами, а в финале геройской службы — забвение. Вспомним, что такое бронеавтомобиль БА-20
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Возвращение Камбербэтча и не только: 18 новых сериалов 2018-го Камбербэтч — плейбой, Хью Грант — политик-гей, Джулия Робертс — сотрудница секретной службы, а Джона Хилл — маньяк. Эти и многие другие актерские перевоплощения вы увидите в новых сериалах 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Анна Павлова, Айседора Дункан и еще 4 знаменитые жертвы моды Выражение «жертва моды» появилось после Великой французской революции. Так стали называть девушек, которые носили шифоновые платья на улице в прохладную погоду.
Дети
Наше детство против современного — 5:0 Многие из нас с удовольствием вспоминают собственное детство, но не считают возможным воспитывать детей так же, как это делали наши родители – времена другие. Они и правда другие, но в них ли дело? А может быть, – в нас самих?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь