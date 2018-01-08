Гол Малкина в овертайме принес «Питтсбургу» победу над «Бостоном» в НХЛ

Основное время матча завершилось вничью — 5:5. В составе «Питтсбурга» голы забили Джейми Олексяк (4-я минута), Фил Кессел (12), Крис Летанг (14), Малкин (40) и Райли Шихаан (43), у «Бостона» отличились Райан Спунер (2), Брэд Маршанд (28), Ноэль Аккиари (29), Давид Пастрняк (33) и Дэвид Бэкес (38). Победную шайбу на 3-й минуте овертайма забросил Малкин, который был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, на счету которого три голевые передачи, третьей звездой был признан Маршанд.
Малкин провел на льду 20 минут 57 секунд, нанес пять бросков, забил два гола, отдал голевую передачу и провел один силовой прием. На счету 31-летнего россиянина уже 42 очка (17 шайб + 25 передач) в 40 матчах сезона.
«Питтсбург» впервые с начала декабря сумел выиграть два матча подряд и поднялся на восьмое место в Восточной конференции, набрав 47 очков в 44 матчах. «Бостон» не смог продлить серию из трех победных игр, но благодаря набранному очку за ничью в основное время поднялся на третье место в турнирной таблице на Востоке, набрав 53 очка в 40 играх.
Следующие матчи оба клуба проведут 13 января. «Питтсбург» дома сыграет против «Детройта», а «Бостон» на выезде встретится с «Монреалем».