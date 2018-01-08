«Коламбус» обыграл «Флориду» по буллитам в матче НХЛ, Бобровский отразил 42 броска

Источник: AP 2017

Основное и дополнительное время матча завершились вничью — 2:2. В составе «Коламбуса» шайбы забросили Ник Фолиньо (10-я минута) и Пьер-Люк Дюбуа (38), голевую передачу которому отдал российский нападающий Артемий Панарин. У «Флориды» голы забили Джонатан Юбердо (21) с передачи россиянина Евгения Дадонова, еще один гол на счету Александра Баркова (59). В серии послематчевых буллитов командам пришлось провести 16 бросков, победный буллит на счету нападающего «Коламбуса» Джоша Андерсона.

Бобровский отразил 42 из 44 бросков (еще четыре броска он отразил в серии буллитов) по воротам и одержал 20-ю победу в 35 матчах сезона. После игры Бобровский был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал голкипер «Флориды» Джеймс Раймер (46 отбитых бросков из 48), третьей — 19-летний нападающий «Флориды» Дюбуа, набравший два очка (1+1) по системе «гол+пас».

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 15, 8.01.2018, 1:00 Коламбус Блю Джэкетс Б 3 Флорида Пантерз 2

Российский форвард «Коламбуса» Панарин отдал 25-ю результативную передачу в сезоне, всего на его счету теперь 35 очков (10+25) в 43 матчах. Панарин провел на льду 24 минуты 44 секунды и нанес семь бросков по воротам соперника. Россиянин Дадонов из «Флориды» также отметился голевой передачей, сыграв 22 минуты 42 секунды, в его активе четыре броска по воротам Бобровского. Кроме того, Дадонов не реализовал свою послематчевую попытку, в отличие от Панарина, который сумел переиграть Раймера в серии буллитов.