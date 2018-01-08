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11:19 (мск), источник: ТАСС

«Коламбус» обыграл «Флориду» по буллитам в матче НХЛ, Бобровский отразил 42 броска

ТАСС, 8 января. «Коламбус» в серии буллитов победил «Флориду» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 42 из 44 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи.

Источник: AP 2017

Основное и дополнительное время матча завершились вничью — 2:2. В составе «Коламбуса» шайбы забросили Ник Фолиньо (10-я минута) и Пьер-Люк Дюбуа (38), голевую передачу которому отдал российский нападающий Артемий Панарин. У «Флориды» голы забили Джонатан Юбердо (21) с передачи россиянина Евгения Дадонова, еще один гол на счету Александра Баркова (59). В серии послематчевых буллитов командам пришлось провести 16 бросков, победный буллит на счету нападающего «Коламбуса» Джоша Андерсона.

Бобровский отразил 42 из 44 бросков (еще четыре броска он отразил в серии буллитов) по воротам и одержал 20-ю победу в 35 матчах сезона. После игры Бобровский был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал голкипер «Флориды» Джеймс Раймер (46 отбитых бросков из 48), третьей — 19-летний нападающий «Флориды» Дюбуа, набравший два очка (1+1) по системе «гол+пас».

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 15, 8.01.2018, 1:00
Коламбус Блю Джэкетс
Б
3Флорида Пантерз2

Российский форвард «Коламбуса» Панарин отдал 25-ю результативную передачу в сезоне, всего на его счету теперь 35 очков (10+25) в 43 матчах. Панарин провел на льду 24 минуты 44 секунды и нанес семь бросков по воротам соперника. Россиянин Дадонов из «Флориды» также отметился голевой передачей, сыграв 22 минуты 42 секунды, в его активе четыре броска по воротам Бобровского. Кроме того, Дадонов не реализовал свою послематчевую попытку, в отличие от Панарина, который сумел переиграть Раймера в серии буллитов.

«Коламбус» идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 43 матчах. «Флорида» занимает 13-ю строчку на Востоке, имея в активе 40 очков после 41 игры. В следующем матче в ночь на вторник «Коламбус» на выезде сыграет с «Торонто», «Флорида» 9 января на выезде встретится с «Сент-Луисом».

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