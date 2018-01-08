«Вашингтон» победил «Сент-Луис» в матче НХЛ, Овечкин и Тарасенко забросили по шайбе

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В составе «Вашингтона» шайбы забросили Бретт Коннолли (14-я минута), Овечкин (48), Ларс Эллер (51), победный гол на 5-й минуте дополнительного периода забил Никлас Бэкстрем. У «Сент-Луиса» отличились Владимир Тарасенко (22), Александр Стин (26) и Карл Гуннарссон (56). После игры Овечкин был признан второй звездой встречи, лучшим игроком стал Бэкстрем, третьей звездой признали Стина.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 14, 7.01.2018, 23:00 Вашингтон Кэпиталз ОТ 4 Сент-Луис Блюз 3

Овечкин провел на льду 22 минуты и 50 секунд, успев забросить шайбу, отдать голевую передачу и нанести два броска. Всего на счету 32-летнего россиянина теперь 45 очков (27 шайб + 18 передач) в 42 матчах сезона. Овечкин единолично занял первое место в споре лучших снайперов чемпионата, обогнав россиянина Никиту Кучеров из клуба «Тампа-Бэй», на счету которого 26 заброшенных шайб в 41 игре.

Другие российские хоккеисты «Вашингтона» Евгений Кузнецов (18 минут 31 секунда на льду, три броска) и Дмитрий Орлов (26 минут 34 секунды, два броска, четыре силовых приема) не смогли набрать очки за результативность в матче.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сыграл в матче 22 минуты и 11 секунд, отметившись шестью бросками, одной заброшенной шайбой и одним силовым приемом. Тарасенко забил 18-й гол в сезоне, набрав 42-е очко (18+24) в 45 матчах. Голевую передачу Тарасенко отдал другой российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев, во второй игре подряд набравший результативные баллы. На счету 22-летнего Барбашева 3 очка (1+2) в 16 матчах.

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«Вашингтон» одержал четвертую победу подряд и продолжает занимать второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков в 42 матчах. «Сент- Луис» идет на третьем месте в таблице Запада, также имея в активе 55 очков, но после 45 игр.