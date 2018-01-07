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11:00 (мск), источник: ТАСС

Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

ТАСС, 8 января. «Филадельфия» одержала победу над «Баффало» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе хозяев дубль оформил Шон Кутурье (28-я и 59-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Шейн Гостисбеер (24) и Иван Проворов (60). У гостей отличился Райан О’Райли (22).

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Проворов провел на льду больше каждого из остальных хоккеистов «Филадельфии» — 22 минуты 42 секунды. Помимо заброшенной шайбы россиянин отметился силовым приемом и пятью бросками по воротам «Баффало». Для 20-летнего российского защитника этот гол стал восьмым в текущем сезоне, всего на его счету 20 очков (8 шайб + 12 передач) в 42 матчах.

«Филадельфия» набрала 46 очков в 42 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. «Баффало» потерпело четвертое поражение подряд. Команда с 29 очками в 42 играх расположилось на последней 16-й позиции на Востоке. В следующем матче в ночь на 14 января «Филадельфия» на выезде сыграет с «Нью-Джерси». «Баффало» в ночь на среду на своем льду примут «Виннипег».

В другом матче дня «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Нью- Джерси» в серии послематчевых буллитов (5:4).

Филадельфия Флайерз 4:1
(0:0, 2:1, 2:0)
Баффало Сэйбрз
7.01.2018, 21:00 Зрители: 19662 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Фил Хаусли
Вратари
Михал Нойвирт Робин Ленер 58:06 (Р. Ленер 58:45-59:00, Р. Ленер 59:27)
1-й период
01:00 Якуб Ворачек
03:47 Уэйн Симмондс
Джош Горджес 06:29
2-й период
21:27 Эндрю Макдональд
Райан О`Райлли (Дж. Айкел, Р. Ристолайнен) 21:50
23:42 Шейн Гостисбеер (С. Лотон, Й. Лехтеря)
Скотт Уилсон 26:56
27:17 Шон Кутюрье (К. Жиру, Я. Ворачек)
31:35 Роберт Хегг
Эвандер Кейн 31:35
32:31
3-й период
58:45 п.в. Шон Кутюрье (М. Раффль, Я. Ворачек)
59:27 Иван Проворов (У. Симмондс, Э. Макдональд)
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Ш. Гостисбеер (Филадельфия Флайерз), Ш. Кутюрье (Филадельфия Флайерз), Р. О`Райлли (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Баффало Сэйбрз
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