Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Баффало» в матче НХЛ
ТАСС, 8 января. «Филадельфия» одержала победу над «Баффало» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 8 января. «Филадельфия» одержала победу над «Баффало» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев дубль оформил Шон Кутурье (28-я и 59-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Шейн Гостисбеер (24) и Иван Проворов (60). У гостей отличился Райан О’Райли (22).
Проворов провел на льду больше каждого из остальных хоккеистов «Филадельфии» — 22 минуты 42 секунды. Помимо заброшенной шайбы россиянин отметился силовым приемом и пятью бросками по воротам «Баффало». Для 20-летнего российского защитника этот гол стал восьмым в текущем сезоне, всего на его счету 20 очков (8 шайб + 12 передач) в 42 матчах.
«Филадельфия» набрала 46 очков в 42 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. «Баффало» потерпело четвертое поражение подряд. Команда с 29 очками в 42 играх расположилось на последней 16-й позиции на Востоке. В следующем матче в ночь на 14 января «Филадельфия» на выезде сыграет с «Нью-Джерси». «Баффало» в ночь на среду на своем льду примут «Виннипег».
В другом матче дня «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Нью- Джерси» в серии послематчевых буллитов (5:4).
|Филадельфия Флайерз
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4:1
(0:0, 2:1, 2:0)
|Баффало Сэйбрз
|Дэйв Хэкстол
|Фил Хаусли
|Михал Нойвирт
|Робин Ленер 58:06 (Р. Ленер 58:45-59:00, Р. Ленер 59:27)
|1-й период
|01:00
|Якуб Ворачек
|03:47
|Уэйн Симмондс
|Джош Горджес
|06:29
|2-й период
|21:27
|Эндрю Макдональд
|Райан О`Райлли (Дж. Айкел, Р. Ристолайнен)
|21:50
|23:42
|Шейн Гостисбеер (С. Лотон, Й. Лехтеря)
|Скотт Уилсон
|26:56
|27:17
|Шон Кутюрье (К. Жиру, Я. Ворачек)
|31:35
|Роберт Хегг
|Эвандер Кейн
|31:35
|32:31
|3-й период
|58:45
|п.в.
|Шон Кутюрье (М. Раффль, Я. Ворачек)
|59:27
|Иван Проворов (У. Симмондс, Э. Макдональд)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Ш. Гостисбеер (Филадельфия Флайерз), Ш. Кутюрье (Филадельфия Флайерз), Р. О`Райлли (Баффало Сэйбрз)