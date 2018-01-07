Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в игре с «Оттавой»

Встреча, состоявшаяся в Оттаве, завершилась со счетом 6:3 (3:0, 0:3, 3:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Райан Дзингел (5-я и 58-я минуты), Мэтт Дюшен (6), Зак Смит (18), Марк Стоун (51) и Жан-Габриэль Паго (55). У гостей отличились Виктор Хедман (21), Слэйтер Коккок (22) и Янни Гоерд (36).
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил шесть шайб, отразив 27 бросков по своим воротам.
«Бостон» на своем льду разгромил «Каролину» — 7:1, четыре шайбы забил Патрис Бержерон.
Результаты других матчей дня:
«Торонто» — «Ванкувер» — 3:2 (после буллитов),
«Аризона» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2 (после буллитов).