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Оттава Сенаторз6
Тампа-Бэй Лайтнинг3
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12:48 (мск), источник: Р-Спорт

Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в игре с «Оттавой»

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Результативные передачи российских хоккеистов Михаила Сергачева и Никиты Кучерова не спасли «Тампу Бэй» от поражения от «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в Оттаве, завершилась со счетом 6:3 (3:0, 0:3, 3:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Райан Дзингел (5-я и 58-я минуты), Мэтт Дюшен (6), Зак Смит (18), Марк Стоун (51) и Жан-Габриэль Паго (55). У гостей отличились Виктор Хедман (21), Слэйтер Коккок (22) и Янни Гоерд (36).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил шесть шайб, отразив 27 бросков по своим воротам.

«Бостон» на своем льду разгромил «Каролину» — 7:1, четыре шайбы забил Патрис Бержерон.

Результаты других матчей дня:

«Торонто» — «Ванкувер» — 3:2 (после буллитов),

«Аризона» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2 (после буллитов).

Оттава Сенаторз 6:3
(3:0, 0:3, 3:0)
Тампа-Бэй Лайтнинг
7.01.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ги Буше Джон Купер
Вратари
Крэйг Андерсон Андрей Василевский 58:04 (Анд. Василевский 59:56)
1-й период
02:09 Майк I Хоффман
04:48 Райан Дзингел (Марк Стоун)
05:51 Мэтт Дюшен (Б. Райан)
11:40 Габриель Дюмон
17:04 Зак Смит (Э. Карлссон, Дж. Одуйя)
Виктор Хедман 17:47
2-й период
Виктор Хедман 20:26
Слэйтер Куккук (Н. Кучеров, А. Киллорн) 21:41
Михаил Сергачев 24:12
30:32 Зак Смит
Никита Кучеров 30:32
35:40 Зак Смит
Янни Гурд (М. Сергачев, Т. Джонсон) 35:57
Райан Кэллахэн 36:42
39:46 Джонни Одуйя
3-й период
50:44 Марк Стоун (Д. Брассар, Т. Шабо)
54:54 Дерик Брассар
Джейк Дотчин 54:54
54:57 Жан-Габриэль Пажо (Э. Карлссон)
57:08 Райан Дзингел (Э. Карлссон, Марк Стоун)
57:27 Бен Харпур
Статистика
14 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Р. Дзингел (Оттава Сенаторз), Марк Стоун (Оттава Сенаторз), К. Андерсон (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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Оттава Сенаторз
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