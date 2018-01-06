Лучший вратарь НХЛ — снова русский. Но теперь это не Бобровский
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский проводит невероятный сезон.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский проводит невероятный сезон.
БОБРОВСКИЙ — ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
До начала нынешнего сезона фаворитом «Везина Трофи» считался его действующий обладатель Сергей Бобровский. И в первые полтора месяца россиянин подтверждал эти прогнозы своей фантастической игрой, которая позволяла «Коламбусу» не выпадать из зоны
Его текущий спад еще не означает, что в третий раз в карьере и второй год подряд стать лучшим у него не получится. Запоминается, как известно, последнее, и у российского вратаря есть время, чтобы вернуть былую форму и выдать яркую концовку. «Везина» вручается по результатам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ, мнение которых далеко не всегда можно охарактеризовать как «мэйнстрим». Даже у солидных функционеров могут быть собственные любимчики. Но сейчас складывается ситуация, при которой у них не останется выбора. Все дело в Андрее Василевском.
Что должно произойти за оставшееся время до конца регулярного чемпионата, чтобы 23-летний вратарь «Тампы» упустил звание лучшего? Шанс соперников только в одном — если на россиянина или его команду обрушится волна травм. Среди первых номеров своих клубов Василевский лидирует в НХЛ по основным статистическим категориям — победам (26), проценту отраженных бросков (93,9), количеству пропущенных шайб в среднем за игру (1,92) и матчам «на ноль» (6). Примерять корону в январе вроде бы рановато. Но на фоне остальных именно Андрей выглядит безупречным претендентом на «Везину». Последние результаты еще больше отделили его от других голкиперов: в десяти последних матчах россиянин пропустил всего 10 шайб, отразил 258 бросков из 268 и сделал четыре «сухаря».
БЕЗ САМОКОПАНИЯ
В прошлом году после февральского обмена основного вратаря Бена Бишопа в «Лос-Анджелес» руководство «Тампы», казалось, поставило крест на сезоне. Однако два русских игрока — Василевский и Никита Кучеров — вместе со шведским защитником Виктором Хедманом едва не совершили невероятное. Они потащили команду за собой, «Лайтнинг» набирали очки по невероятному графику и только на самом финише уступили в борьбе за восьмое место в Восточной конференции «Торонто».
Наш вратарь в том чемпионате провел полсотни матчей, поэтому опыт, который позволяет справляться с нагрузками, физической усталостью и психологическим напряжением у него есть. Наверное, ему будет сложно удержать текущие статистические показатели на протяжении всего сезона. Но и причин для резкого спада не видно.
Сам Василевский как огня боится внимания журналистов, избегая их всеми возможными способами. Он даже в НХЛ сводит общение с ними к минимуму. Узнать, что с ним происходит из первых уст, — задача почти нереальная. Пара редких цитат, тем не менее, позволяют сделать определенный вывод. Василевский прибавил с точки зрения психологии. Большая загруженность способствует тому, что у него не остается время на привычное русскому человеку самокопание.
КТО, ЕСЛИ НЕ ВАСЯ?
О том, что Василевский — большой талант, наделенный отменными физическими данными и работоспособностью, было известно давно. Но даже для партнеров, например, того же Кучерова, стало удивлением, как быстро Андрей смог выйти на пик своих возможностей. Ведь для элитного вратаря 23 года — нежный возраст.
В конце ноября эксперты официального сайта НХЛ устроили промежуточное голосование с целью выявить главных претендентов на звание лучшего вратаря сезона. Уже тогда первым стал Василевский, который опередил Бобровского и Джонатана Куика («Лос-Анджелес»). Тогда подобная оценка казалась небольшим авансом. Однако время показало, что в нынешнем регулярном чемпионате он только прибавляет. Если прикидывать реальных конкурентов, то их у Андрея от силы человек пять. За исключением Куика, на стороне которого одна из лучших защитных линий в лиге, остальным приходится сложнее.