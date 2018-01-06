Лучший вратарь НХЛ — снова русский. Но теперь это не Бобровский

Источник: Спорт-Экспресс

БОБРОВСКИЙ — ПРОСТО ЧЕЛОВЕК

До начала нынешнего сезона фаворитом «Везина Трофи» считался его действующий обладатель Сергей Бобровский. И в первые полтора месяца россиянин подтверждал эти прогнозы своей фантастической игрой, которая позволяла «Коламбусу» не выпадать из зоны плей-офф на «Востоке». Поддержка со стороны остальных хоккеистов команды была слабоватой, поэтому рано или поздно в таких условиях даст сбой даже машина. Бобровский — просто человек, пусть и наделенный особенными способностями.

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Его текущий спад еще не означает, что в третий раз в карьере и второй год подряд стать лучшим у него не получится. Запоминается, как известно, последнее, и у российского вратаря есть время, чтобы вернуть былую форму и выдать яркую концовку. «Везина» вручается по результатам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ, мнение которых далеко не всегда можно охарактеризовать как «мэйнстрим». Даже у солидных функционеров могут быть собственные любимчики. Но сейчас складывается ситуация, при которой у них не останется выбора. Все дело в Андрее Василевском.

Что должно произойти за оставшееся время до конца регулярного чемпионата, чтобы 23-летний вратарь «Тампы» упустил звание лучшего? Шанс соперников только в одном — если на россиянина или его команду обрушится волна травм. Среди первых номеров своих клубов Василевский лидирует в НХЛ по основным статистическим категориям — победам (26), проценту отраженных бросков (93,9), количеству пропущенных шайб в среднем за игру (1,92) и матчам «на ноль» (6). Примерять корону в январе вроде бы рановато. Но на фоне остальных именно Андрей выглядит безупречным претендентом на «Везину». Последние результаты еще больше отделили его от других голкиперов: в десяти последних матчах россиянин пропустил всего 10 шайб, отразил 258 бросков из 268 и сделал четыре «сухаря».

БЕЗ САМОКОПАНИЯ

В прошлом году после февральского обмена основного вратаря Бена Бишопа в «Лос-Анджелес» руководство «Тампы», казалось, поставило крест на сезоне. Однако два русских игрока — Василевский и Никита Кучеров — вместе со шведским защитником Виктором Хедманом едва не совершили невероятное. Они потащили команду за собой, «Лайтнинг» набирали очки по невероятному графику и только на самом финише уступили в борьбе за восьмое место в Восточной конференции «Торонто».

Наш вратарь в том чемпионате провел полсотни матчей, поэтому опыт, который позволяет справляться с нагрузками, физической усталостью и психологическим напряжением у него есть. Наверное, ему будет сложно удержать текущие статистические показатели на протяжении всего сезона. Но и причин для резкого спада не видно.

Сам Василевский как огня боится внимания журналистов, избегая их всеми возможными способами. Он даже в НХЛ сводит общение с ними к минимуму. Узнать, что с ним происходит из первых уст, — задача почти нереальная. Пара редких цитат, тем не менее, позволяют сделать определенный вывод. Василевский прибавил с точки зрения психологии. Большая загруженность способствует тому, что у него не остается время на привычное русскому человеку самокопание.

Когда-то подобный опыт, правда, на уровне АХЛ помог перестроиться Илье Брызгалову. Те, кто регулярно общается с Василевским, рассказывали, что на первых порах после переезда в Северную Америку он себе места не находил, когда у него не все получалось. Со временем Вася приспособился, изучив все нюансы, а в последние полтора года очень много работал над улучшением владения клюшкой. Именно в этом компоненте он сильно проигрывал Бишопу и не мог его вытеснить с позиции первого номера. Рано или поздно это все равно произошло бы, но процесс ускорил генеральный менеджер Стив Айзерман.

КТО, ЕСЛИ НЕ ВАСЯ?

О том, что Василевский — большой талант, наделенный отменными физическими данными и работоспособностью, было известно давно. Но даже для партнеров, например, того же Кучерова, стало удивлением, как быстро Андрей смог выйти на пик своих возможностей. Ведь для элитного вратаря 23 года — нежный возраст.

В конце ноября эксперты официального сайта НХЛ устроили промежуточное голосование с целью выявить главных претендентов на звание лучшего вратаря сезона. Уже тогда первым стал Василевский, который опередил Бобровского и Джонатана Куика («Лос-Анджелес»). Тогда подобная оценка казалась небольшим авансом. Однако время показало, что в нынешнем регулярном чемпионате он только прибавляет. Если прикидывать реальных конкурентов, то их у Андрея от силы человек пять. За исключением Куика, на стороне которого одна из лучших защитных линий в лиге, остальным приходится сложнее.

Во-первых, «Тампа» — лидер сезона, что всегда при прочих равных говорит в пользу игрока успешной команды. Во-вторых, ее оборону можно оценить качественно как заметно выше среднего уровня. Чего стоит только один из лучших в своем амплуа в мире Хедман. Даже новичок Сергачев в свои 19 лет играет как зрелый мастер, а ветераны Джирарди, Строльман, Коберн за счет одного только опыта делают работу Василевского проще.