О фильме, посвященному победе сборной СССР по баскетболу в финале Олимпиады-1972.
«Оттава» отыгралась со счёта 2:5 и вырвала победу у «Сан-Хосе» в овертайме
«Оттава Сенаторз» вырвал победу у «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Оттава Сенаторз» вырвал победу у «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу хозяев.
По итогам двух периодов «Шаркс» были впереди — 5:2. В составе гостей дважды отличился Томаш Гертл, по разу — Мелькер Карлссон, Крис Тирни и Брент Бёрнс. Хозяева ответили голами Райана Дзингела и Марка Стоуна. В третьем периоде за «Сенаторз» отличились Дерек Брассар, Мэтт Дюшейн и Майк Хоффман. Победу «Оттаве» принёс гол Дюшейна на 7-й секунде овертайма.
В ещё одном матче «Виннипег Джетс» с Дмитрием Куликовым в составе переиграл «Баффало Сэйбрз» — 4:3.
|Оттава Сенаторз
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6:5 ОТ
(1:2, 1:3, 3:0)
|Сан-Хосе Шаркс
|Ги Буше
|Питер Дебур
|Крэйг Андерсон
|Аарон Делл
|1-й период
|Бренден Диллон
|05:01
|Томаш Хертл (Л. Кутюр, Б. Бернс)
|06:29
|10:05
|Райан Дзингел (Марк Стоун, Д. Брассар)
|Мелькер Карлссон (Й. Райан, Я. Хансен)
|12:56
|2-й период
|20:17
|Джонни Одуйя
|Крис Тирни (Т. Хед, Й. Донской)
|22:02
|23:29
|Райан Дзингел
|Брент Бернс (Л. Кутюр, Джо Павелски)
|23:53
|Марк-Эдуард Власик
|24:44
|24:59
|Марк Стоун (М. Хоффман, Э. Карлссон)
|Томаш Хертл (Л. Кутюр, Б. Диллон)
|33:27
|34:41
|Тома Шабо
|3-й период
|40:26
|Дерик Брассар (Э. Карлссон, Марк Стоун)
|48:25
|Мэтт Дюшен (Б. Райан, М. Хоффман)
|50:48
|Майк I Хоффман (М. Дюшен, Б. Райан)
|Овертайм
|60:07
|Мэтт Дюшен (М. Хоффман)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|М. Дюшен (Оттава Сенаторз), Марк Стоун (Оттава Сенаторз), Т. Хертл (Сан-Хосе Шаркс)