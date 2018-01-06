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12:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оттава» отыгралась со счёта 2:5 и вырвала победу у «Сан-Хосе» в овертайме

«Оттава Сенаторз» вырвал победу у «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу хозяев.

По итогам двух периодов «Шаркс» были впереди — 5:2. В составе гостей дважды отличился Томаш Гертл, по разу — Мелькер Карлссон, Крис Тирни и Брент Бёрнс. Хозяева ответили голами Райана Дзингела и Марка Стоуна. В третьем периоде за «Сенаторз» отличились Дерек Брассар, Мэтт Дюшейн и Майк Хоффман. Победу «Оттаве» принёс гол Дюшейна на 7-й секунде овертайма.

В ещё одном матче «Виннипег Джетс» с Дмитрием Куликовым в составе переиграл «Баффало Сэйбрз» — 4:3.

Оттава Сенаторз 6:5 ОТ
(1:2, 1:3, 3:0)
Сан-Хосе Шаркс
6.01.2018, 03:30 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ги Буше Питер Дебур
Вратари
Крэйг Андерсон Аарон Делл
1-й период
Бренден Диллон 05:01
Томаш Хертл (Л. Кутюр, Б. Бернс) 06:29
10:05 Райан Дзингел (Марк Стоун, Д. Брассар)
Мелькер Карлссон (Й. Райан, Я. Хансен) 12:56
2-й период
20:17 Джонни Одуйя
Крис Тирни (Т. Хед, Й. Донской) 22:02
23:29 Райан Дзингел
Брент Бернс (Л. Кутюр, Джо Павелски) 23:53
Марк-Эдуард Власик 24:44
24:59 Марк Стоун (М. Хоффман, Э. Карлссон)
Томаш Хертл (Л. Кутюр, Б. Диллон) 33:27
34:41 Тома Шабо
3-й период
40:26 Дерик Брассар (Э. Карлссон, Марк Стоун)
48:25 Мэтт Дюшен (Б. Райан, М. Хоффман)
50:48 Майк I Хоффман (М. Дюшен, Б. Райан)
Овертайм
60:07 Мэтт Дюшен (М. Хоффман)
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
М. Дюшен (Оттава Сенаторз), Марк Стоун (Оттава Сенаторз), Т. Хертл (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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