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Гол Малкина и 4 очка Кросби помогли «Питтсбургу» всухую разгромить «Айлендерс»
«Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в
Двумя заброшенными шайбами отметился Даниэль Спронг (21-я и 54-я минуты), по одному голу забили Евгений Малкин (24) и Сидни Кросби (36). Кросби также отдал три результативные передачи, набрав в сумме 4 (1+3) очка. Голкипер «пингвинов» Тристан Джарри отразил 31 бросок по своим воротам, оформив «сухарь».
Это поражение стало для «островитян» пятым кряду.
|Нью-Йорк Айлендерс
|
0:4
(0:0, 0:3, 0:1)
|Питтсбург Пингвинз
|Дуг Уэйт
|Майк Салливан
|Ярослав Галак
|Тристан Джерри
|1-й период
|Конор Шири
|02:05
|2-й период
|Даниэль Спронг (С. Кросби, Д. Симон)
|20:41
|22:09
|Райан Пулок
|Евгений Малкин (С. Кросби, Ф. Кессел)
|23:30
|26:12
|Джордан Эберле
|Сидни Кросби (Д. Спронг, Д. Симон)
|35:50
|Фил Кессел
|37:08
|Карл Хагелин
|37:52
|3-й период
|47:46
|Скотт Мэйфилд
|Даниэль Спронг (Джаст. Шульц, С. Кросби)
|53:28
|Ян Коул
|55:31
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Т. Джерри (Питтсбург Пингвинз), Д. Спронг (Питтсбург Пингвинз)