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12:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Малкина и 4 очка Кросби помогли «Питтсбургу» всухую разгромить «Айлендерс»

«Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Двумя заброшенными шайбами отметился Даниэль Спронг (21-я и 54-я минуты), по одному голу забили Евгений Малкин (24) и Сидни Кросби (36). Кросби также отдал три результативные передачи, набрав в сумме 4 (1+3) очка. Голкипер «пингвинов» Тристан Джарри отразил 31 бросок по своим воротам, оформив «сухарь».

Это поражение стало для «островитян» пятым кряду.

Нью-Йорк Айлендерс 0:4
(0:0, 0:3, 0:1)
Питтсбург Пингвинз
6.01.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Barclays Center
Главные тренеры
Дуг Уэйт Майк Салливан
Вратари
Ярослав Галак Тристан Джерри
1-й период
Конор Шири 02:05
2-й период
Даниэль Спронг (С. Кросби, Д. Симон) 20:41
22:09 Райан Пулок
Евгений Малкин (С. Кросби, Ф. Кессел) 23:30
26:12 Джордан Эберле
Сидни Кросби (Д. Спронг, Д. Симон) 35:50
Фил Кессел 37:08
Карл Хагелин 37:52
3-й период
47:46 Скотт Мэйфилд
Даниэль Спронг (Джаст. Шульц, С. Кросби) 53:28
Ян Коул 55:31
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Т. Джерри (Питтсбург Пингвинз), Д. Спронг (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Айлендерс
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