Пальмы, Гретцки и «Hollywood». Взлеты и падения двукратного чемпиона НХЛ
Нападающий «Лос-Анджелеса» Дастин Браун — о карьере.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Дастин Браун — о карьере.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Дастин Браун на страницах The Players' Tribune вспоминает свою карьеру, в течение которой он выиграл два Кубка Стэнли.
Когда появляются слухи о твоем возможном обмене, то сложно их игнорировать. Можешь попытаться проводить побольше времени с женой и детьми, смотреть меньше телевизор, не поднимать голову в раздевалке — но отголоски до тебя все равно долетают.
В феврале 2012-го я услышал громко и четко. Я был капитаном «Лос-Анджелеса» и понимал те ожидания, которые связывают с человеком, находящимся в подобной роли. Этот город привык к победам… а мы не могли ему их дать. В декабре руководство поменяло тренера, а мы плелись на 10-м месте на протяжении большей части сезона — этого недостаточно. Понимал это.
Но также я понимал, какая у нас собралась команда.
В предыдущих двух сезонах мы вылетали в первом раунде
Наша команда была способна на гораздо большее, нежели мы демонстрировали прежде. Я думал об этом каждый раз, как входил в раздевалку. Видел там Дрю, Анже, Куики и всех остальных — группу талантливых хоккеистов, которая способна на многое. Оставалось лишь понять, как можно исправить то, что у нас не получалось?
Однажды я сидел в своем уголке в раздевалке перед игрой. Мы только что выдали серию из четырех поражений подряд и умудрились забить лишь одну шайбу за месяц. В такие моменты раздевалка хоккейной команды — не самое веселое место. Так что, когда в помещении появился Тим Лейвики, все… насторожились. Тим был председателем совета директоров «Кингз» — его можно было увидеть крайне редко в этой части арены.
Он вошел в комнату и встал посредине, в нескольких метрах от меня. Затем огляделся, пока не нашел меня взглядом.
«Брауни, с какого х** нам тебя менять? Ты — капитан команды. И ты должен привести нас к победе в Кубке Стэнли».
На этих словах он вышел.
Вот и все… после нескольких недель слухов, домыслов и сомнений. Казалось, огромный груз упал с моих плеч. Через пару часов я вышел на лед и сделал
И вы скажите, что это простое совпадение?
Подобные моменты, кода ты можешь оглянуться назад и увидеть, как
Но, чтобы сделать все правильно, я должен начать с Нэшвилла.
В 2003 году я сидел вместе с родителями на 10-м ряду трибун Gaylord Entertainment Center на драфте новичков НХЛ, когда заметил Кевина Гилмора —
С того момента, как я услышал свое имя, остальное время пролетело вихрем.
Вот я поднимаюсь на сцену, фотографии, рукопожатия… следующие пару часов я просто пытаюсь перевести дыхание. В том году у «Королей» было еще два выбора в первом раунде, так что клуб устроил для новичков специальный, праздничный вечер в одном из отелей Нэшвилла.
Наверное, в тот день я познакомился с парой сотен людей. Каждый считал своим долго подойти ко мне, пожать руку и рассказать, как он счастлив, что я стал частью «Лос-Анджелеса». Я не знал никого из них… оставалось лишь кивать головой и улыбаться.
Затем
В лобби отеля. Нэшвилла.
Уэйн Гретцки пожал мою руку. Уэйн Гретцки пожал мою руку.
Не помню, что я говорил ему, но зато прекрасно помню его слова: «Тебе понравится в
У меня даже не было возможности осознать эту фразу. Он пошел дальше, я остался стоять с ошарашенным выражением лица: «Кто-нибудь… видел, что это произошло со мной на самом деле?» Больше из этого вечера я уже ничего не помню. И, кажется, больше в тот день я не видел Уэйна Гретцки. Но клянусь вам, что тогда мы пожали друг другу руки.
Через неделю я уже летел в
Я был 18-летним парнем из города Итака, штат
Я выходил в одной тройке с Жигги Палфи и Йозефом Штумпелом и… они были так хороши. Я же умудрился забить только 1 гол в 31 матче, хотя должен был отличиться раз 15. Жигги и Йозеф просто танцевали с шайбой вокруг соперников и выводили меня на ворота, но я же не мог отличиться даже под страхом смерти.
Люк и Лэппи понимали, как я разочарован, но продолжали твердить: «Не дави на себя. Не дави. Голы придут».
Не дави.
Легко сказать. Но сложно этого не делать в
Понимаете,
Понимал, что нужно набраться терпения. Перед началом сезона-2008/09 Терри Мюррей пригласил меня, Анже и Мэтта Грина в свой кабинет.
Тренер сказал: «Брауни, ты будешь капитаном. Анже и Грини — вы будете его помощниками. Вы знаете, какая у нас команда. И ваша задача — помочь команде сделать то, чего мы все так хотим».
Каждый из нас впервые получил нашивку на свитер. Тогда я впервые
Через пару недель я впервые приехал в тренировочный лагерь в качестве капитана. Там уже был молодой парень, о котором говорили все: Дрю Даути. Честно говоря, я никогда особо не слежу за драфтом. Он проходит, и ты знаешь, что, может, несколько новых лиц появятся в
«Вы не поверите, насколько он хорош, — писали они. — Вы никогда не видели такого защитника». И так до бесконечности. Я лишь закатывал глаза и думал про себя: «Подождите, пусть сначала приедет в тренировочный лагерь».
И вот его первый день. С лица Дрю не сходит большая, глупая улыбка. Мы делали разные упражнения. Когда он вышел на лед, я как раз оказался на скамейке. И, наверное, смены через три я уже знал, что он останется в команде.
Кажется, мы переглянулись с Анже и подмигнули друг другу: «Круто».
Дрю видит игру на три шага вперед соперника. Это лучшее, как я могу описать его. Он был таким всегда. Единственная разница между
Но тогда он этого еще не знал. Как и не знала о себе этого наша команда. Мы увидели первые результаты, когда попали в
А затем мы выменяли Джеффа Картера. Потом Тим Лейвики поговорил со мной. И с того момента мы понеслись вперед. И больше не останавливались.
Мы пролезли в
Каждая победа в серии в том розыгрыше давалась нам
После «Ванкувера» мы прошли «Сент-Луис» и «Финикс». И вот мы уже ведем со счетом 4:1 в третьем периоде шестого матча финальной серии против «Нью-Джерси».
Тревор Льюис сделал счет 5:1 за четыре минуты до конца — четыре минуты до того, как мы получим Кубок Стэнли. Парни скакали на скамейки и обнимались, тогда Дэррил Саттер начал кричать: «Эй! Сфокусируйтесь! Вперед! Игра еще не окончена!».
А через 15 секунд Грини забросил шестую шайбу. Тогда, наконец, и Саттер улыбнулся.
Эти последние несколько минут… если бы я мог словами описать эти чувства. Я смотрел на трибуны и видел плачущих от счастья людей. Даже сейчас не могу передать, как много для меня это значит. Никогда не забуду те минуты. В тот момент казалось, что на трибунах Staples Center уместился весь город.
Когда я поднял Кубок над головой, то он показался невесомым. И я помню то чувство гордости, которое охватило меня в тот момент. Гордости за нашу команду, которая вместе прошла через многое, гордости за клуб, который так долго ждал, гордости за город, который объединился вокруг нас.
На чемпионском параде я повстречал пожилого болельщика. Он сказал, что ждал этого дня с 1967 года. И пока мы двигались по улице, я встречал все больше и больше таких людей. Болельщиков, которые пережили и повидали многое: зарождение клуба, эру «Тройной короны», эпоху Уэйна Гретцки, поражение в финале, трудные времена… Они остались верны команде на протяжении всех этих лет, и для меня огромная честь, что я был частью команды, которая подарила им столь долгожданный Кубок.
Чемпионский поход в 2014 году — это другая история, которая достойна отдельного рассказа. Три седьмых матча, победа в овертайме в решающем матче за Кубок — прекрасные воспоминания. Может, правда,
Мой брат, Брэндон, перед началом финала-2014 посоветовал мне постараться запомнить каждый момент, наслаждаться этой возможностью побороться за главный трофей. Постарался принять его совет к сведению. К счастью, случился момент, который я уж точно никогда не забуду. Как не забудет его и любой болельщик «Королей» — победный гол Алека Мартинеса в овертайме.
В 2012-м мой сын пил шоколадное молоко из Кубка Стэнли. В 2014-м мы посадили в чашу нашу 10-месячную дочурку.
То время, что я провел вместе с женой, Николь, которая также заслушивает капитанскую нашивку на груди, и нашими детьми не менее ценно для меня, чем воспоминания о Кубке Стэнли. И на протяжении последних пару сезонов я слишком часто возвращался к этим воспоминаниям.
Последние три года мы играли не так, как уже успели приучить всех фанатов «Кингз», знаю это.
Буду честен с вами, мне было непросто перенести известие в 2016-м, что меня лишили звания капитана. Это задело меня. Мне казалось, что я заслужил это звание и хотел быть тем, кто ведет команду за собой. Но я хорошо знаю Анже. Он — настоящий лидер.
Команда пережила непростой период. Было непросто видеть, как увольняют тренера — и мы должны взять на себя часть вины за это. Я провел пару сезонов совершенно не на том уровне, на котором должен был. И, оказавшись лишенным звания капитана, я пересмотрел
Прошедшим летом вновь появились разные слухи. Казалось, я вернулся в 2012 год.
Но в этот раз я понимал, что никто не придет в раздевалку и не спасет меня — все зависит только от меня самого. Я вернулся к истокам. К тому, что умею делать лучше всего: упорно работать и лезть на ворота. Все остальное — посторонний шум, с которым я ничего не могу поделать. И в раздевалке оказались еще ребята, которые разделяли мой настрой.
Кажется, в
Когда я думаю о 1000-м матче, то мне на ум приходит лишь одна мысль: в
Хочу сказать всем фанатам, которые ждали чемпионства почти 50 лет, моей жене и детям, для которых
Хочу сказать всем партнерам и всем сотрудникам клуба — спасибо и давайте не останавливаться.
Потому что теперь, когда наш самолет приземляется в аэропорте