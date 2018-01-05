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5 января, источник: Чемпионат.com

«Я хоккеист, а не парикмахер». Как Джо Торнтон едва не лишился бороды

Самая знаменитая хоккейная борода претерпела незапланированные изменения во время драки.

Источник: Reuters

Борода, но не из ваты

С 2002 года «Торонто» не выигрывал у «Сан-Хосе» на своём льду. Возможно, именно эта неудачная серия стала предметом спора между Джо Торнтоном, который участвовал в последнем проигранном на площадке «кленовых» матче 15 лет назад, и Наземом Кадри. Центрфорварды повздорили уже на стартовом вбрасывании, и едва шайба коснулась льда, вспыхнула драка. И Кадри, и Торнтон — далеко не бойцы, а что касается Джамбо Джо, то он куда больше известен великолепными передачами и своей фирменной бородой «а-ля Лев Толстой».

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От боя, впрочем, никто уклоняться не стал, и Торнтон сразу захватил преимущество в схватке, сумев провести захват и попытаться нанести парочку ударов. Кадри не удержался на ногах, и, пытаясь восстановить равновесие, схватился за то, что ветерану «Шаркс» дороже многих вещей на свете — легендарную бороду. Клок волос грустно лежал на льду, пока горе-тафгаи получали свои штрафы, и лишь благодаря находчивости персонала «Сан-Хосе» его удалось спасти и превратить в настоящий символ.

«Торнтон начал первым. Ещё не была вброшена шайба, как он ударил меня клюшкой, потом ещё раз. Мне пришлось ответить. Мы начали ругаться о том, кто и как должен стоять на вбрасывании. Он настоял на драке. Я не принимал решения, просто нельзя было отступать», — так объяснил ситуацию с боем Кадри, который побил клубный рекорд Тая Доми по скорости начала драки (прежний рекорд — восьмая секунда матча). «Джо — настоящий воин. Поступки значат больше, чем слова», — заявил наставник «акул» Питер Дебур.

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Вырвать клок волос из бороды оппонента — это было новое слово в технике и тактике хоккейных драк, что вызвало соответствующие вопросы. «Всё очень просто. Торнтон — большой парень, я не смог дотянуться до него через плечо и просто попытался схватить за середину свитера. Он опустил голову и я рукой захватил пучок волос. Я понятия не имею, как получилось так, что я его вырвал. Я хоккеист, а не парикмахер», — заявил Кадри. «Я увидел клок волос на льду, но подумал: «Нет, я не буду это трогать», — с улыбкой сказал форвард «Мэйпл Лифс» Патрик Марло, который много лет отыграл с Торнтоном в одной команде.

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«Это было грязно. За 25 лет работы я видел многое, но никогда не случалось такого, чтобы на льду рвали бороду», — сказал в ответ Дебур. «Какое-то время после этого мы все на скамейке разговаривали про этот момент. Конечно, нас позабавил этот эпизод», — отметил капитан «Шаркс» Джо Павелски. Примечательно, что сам Торнтон был недоступен для комментариев, но с улыбкой сфотографировался с трофейным куском бороды, который потом презентовали всей команде «Сан-Хосе» с надписью «За парней!».

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«Если честно, за этот бой я бы отдал победу Кадри. Именно потому что он вырвал часть этой бороды», — со смехом прокомментировал эпизод бывший тафгай Колтон Орр.

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«Я думаю, что подобные бороды — это просто позор для хоккея. Лично я их просто ненавижу. Это плохой имидж для НХЛ. Я совсем не против того, чтобы парни носили бороды, но когда она становится такой длины, что достигает живота… Это слишком. Менеджеры команды должны навести здесь порядок. Из-за своих бород Торнтон и Бёрнс просто не могут разглядеть шайбу», — говорил год назад знаменитый Ги Лефлёр.

«У некоторых людей есть зависть к нашей бороде. Всё потому, что она у нас есть», — так резюмировал этот эпизод официальный «твиттер» калифорнийцев.

Торонто Мэйпл Ливз 3:2 Б
(1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Сан-Хосе Шаркс
5.01.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Air Canada Centre
Главные тренеры
Майк Бэбкок Питер Дебур
Вратари
Фредерик Андерсен Мартин Джонс
1-й период
00:02 Назем Кадри
Джо Торнтон 00:02
Мелькер Карлссон 01:53
04:58 Морган Райлли
10:56 Коннор Кэррик
18:37 Остон Мэттьюс (К. Кэррик, В. Нюландер)
Бренден Диллон (Б. Бернс, Т. Майер) 19:08
2-й период
25:11 Джейк Гардинер
Дилан Демело 27:36
Брент Бернс 31:18
Брент Бернс 31:18
32:40 Назем Кадри (М. Марнер, М. Райлли)
Крис Тирни 38:18
3-й период
41:32 Зак Хаймэн
Овертайм
63:10 Митчелл Марнер
63:10 Митчелл Марнер
Серия буллитов - победный бросок
Т. Бозак
Статистика
17 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), М. Джонс (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
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