«Я хоккеист, а не парикмахер». Как Джо Торнтон едва не лишился бороды

Источник: Reuters

Борода, но не из ваты

С 2002 года «Торонто» не выигрывал у «Сан-Хосе» на своём льду. Возможно, именно эта неудачная серия стала предметом спора между Джо Торнтоном, который участвовал в последнем проигранном на площадке «кленовых» матче 15 лет назад, и Наземом Кадри. Центрфорварды повздорили уже на стартовом вбрасывании, и едва шайба коснулась льда, вспыхнула драка. И Кадри, и Торнтон — далеко не бойцы, а что касается Джамбо Джо, то он куда больше известен великолепными передачами и своей фирменной бородой «а-ля Лев Толстой».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/y8hLLjfR-4Q?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

От боя, впрочем, никто уклоняться не стал, и Торнтон сразу захватил преимущество в схватке, сумев провести захват и попытаться нанести парочку ударов. Кадри не удержался на ногах, и, пытаясь восстановить равновесие, схватился за то, что ветерану «Шаркс» дороже многих вещей на свете — легендарную бороду. Клок волос грустно лежал на льду, пока горе-тафгаи получали свои штрафы, и лишь благодаря находчивости персонала «Сан-Хосе» его удалось спасти и превратить в настоящий символ.

«Торнтон начал первым. Ещё не была вброшена шайба, как он ударил меня клюшкой, потом ещё раз. Мне пришлось ответить. Мы начали ругаться о том, кто и как должен стоять на вбрасывании. Он настоял на драке. Я не принимал решения, просто нельзя было отступать», — так объяснил ситуацию с боем Кадри, который побил клубный рекорд Тая Доми по скорости начала драки (прежний рекорд — восьмая секунда матча). «Джо — настоящий воин. Поступки значат больше, чем слова», — заявил наставник «акул» Питер Дебур.

Вырвать клок волос из бороды оппонента — это было новое слово в технике и тактике хоккейных драк, что вызвало соответствующие вопросы. «Всё очень просто. Торнтон — большой парень, я не смог дотянуться до него через плечо и просто попытался схватить за середину свитера. Он опустил голову и я рукой захватил пучок волос. Я понятия не имею, как получилось так, что я его вырвал. Я хоккеист, а не парикмахер», — заявил Кадри. «Я увидел клок волос на льду, но подумал: «Нет, я не буду это трогать», — с улыбкой сказал форвард «Мэйпл Лифс» Патрик Марло, который много лет отыграл с Торнтоном в одной команде.

«Это было грязно. За 25 лет работы я видел многое, но никогда не случалось такого, чтобы на льду рвали бороду», — сказал в ответ Дебур. «Какое-то время после этого мы все на скамейке разговаривали про этот момент. Конечно, нас позабавил этот эпизод», — отметил капитан «Шаркс» Джо Павелски. Примечательно, что сам Торнтон был недоступен для комментариев, но с улыбкой сфотографировался с трофейным куском бороды, который потом презентовали всей команде «Сан-Хосе» с надписью «За парней!».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdjYneTjlW_/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdjYneTjlW_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">The @sanjosesharks training staff preserved Joe Thornton’s beard hair. Hall of Fame or evidence for the @nhl Dept. of Player Safety? @mapleleafs @nbcsauthentic ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sharkvoice/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Randy Hahn</a> (@sharkvoice) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-05T03:35:12+00:00">Янв 4, 2018 at 7:35 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Если честно, за этот бой я бы отдал победу Кадри. Именно потому что он вырвал часть этой бороды», — со смехом прокомментировал эпизод бывший тафгай Колтон Орр.