«Я хоккеист, а не парикмахер». Как Джо Торнтон едва не лишился бороды
Самая знаменитая хоккейная борода претерпела незапланированные изменения во время драки.
Самая знаменитая хоккейная борода претерпела незапланированные изменения во время драки.
Борода, но не из ваты
С 2002 года «Торонто» не выигрывал у «Сан-Хосе» на своём льду. Возможно, именно эта неудачная серия стала предметом спора между Джо Торнтоном, который участвовал в последнем проигранном на площадке «кленовых» матче 15 лет назад, и Наземом Кадри. Центрфорварды повздорили уже на стартовом вбрасывании, и едва шайба коснулась льда, вспыхнула драка. И Кадри, и Торнтон — далеко не бойцы, а что касается Джамбо Джо, то он куда больше известен великолепными передачами и своей фирменной бородой «а-ля Лев Толстой».
От боя, впрочем, никто уклоняться не стал, и Торнтон сразу захватил преимущество в схватке, сумев провести захват и попытаться нанести парочку ударов. Кадри не удержался на ногах, и, пытаясь восстановить равновесие, схватился за то, что ветерану «Шаркс» дороже многих вещей на свете — легендарную бороду. Клок волос грустно лежал на льду, пока
«Торнтон начал первым. Ещё не была вброшена шайба, как он ударил меня клюшкой, потом ещё раз. Мне пришлось ответить. Мы начали ругаться о том, кто и как должен стоять на вбрасывании. Он настоял на драке. Я не принимал решения, просто нельзя было отступать», — так объяснил ситуацию с боем Кадри, который побил клубный рекорд Тая Доми по скорости начала драки (прежний рекорд — восьмая секунда матча). «Джо — настоящий воин. Поступки значат больше, чем слова», — заявил наставник «акул» Питер Дебур.
Вырвать клок волос из бороды оппонента — это было новое слово в технике и тактике хоккейных драк, что вызвало соответствующие вопросы. «Всё очень просто. Торнтон — большой парень, я не смог дотянуться до него через плечо и просто попытался схватить за середину свитера. Он опустил голову и я рукой захватил пучок волос. Я понятия не имею, как получилось так, что я его вырвал. Я хоккеист, а не парикмахер», — заявил Кадри. «Я увидел клок волос на льду, но подумал: «Нет, я не буду это трогать», — с улыбкой сказал форвард «Мэйпл Лифс» Патрик Марло, который много лет отыграл с Торнтоном в одной команде.
«Это было грязно. За 25 лет работы я видел многое, но никогда не случалось такого, чтобы на льду рвали бороду», — сказал в ответ Дебур. «Какое-то время после этого мы все на скамейке разговаривали про этот момент. Конечно, нас позабавил этот эпизод», — отметил капитан «Шаркс» Джо Павелски. Примечательно, что сам Торнтон был недоступен для комментариев, но с улыбкой сфотографировался с трофейным куском бороды, который потом презентовали всей команде «Сан-Хосе» с надписью «За парней!».
«Если честно, за этот бой я бы отдал победу Кадри. Именно потому что он вырвал часть этой бороды», — со смехом прокомментировал эпизод бывший тафгай Колтон Орр.
«Я думаю, что подобные бороды — это просто позор для хоккея. Лично я их просто ненавижу. Это плохой имидж для НХЛ. Я совсем не против того, чтобы парни носили бороды, но когда она становится такой длины, что достигает живота… Это слишком. Менеджеры команды должны навести здесь порядок.
«У некоторых людей есть зависть к нашей бороде. Всё потому, что она у нас есть», — так резюмировал этот эпизод официальный «твиттер» калифорнийцев.
|Торонто Мэйпл Ливз
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3:2 Б
(1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
|Сан-Хосе Шаркс
|Майк Бэбкок
|Питер Дебур
|Фредерик Андерсен
|Мартин Джонс
|1-й период
|00:02
|Назем Кадри
|Джо Торнтон
|00:02
|Мелькер Карлссон
|01:53
|04:58
|Морган Райлли
|10:56
|Коннор Кэррик
|18:37
|Остон Мэттьюс (К. Кэррик, В. Нюландер)
|Бренден Диллон (Б. Бернс, Т. Майер)
|19:08
|2-й период
|25:11
|Джейк Гардинер
|Дилан Демело
|27:36
|Брент Бернс
|31:18
|Брент Бернс
|31:18
|32:40
|Назем Кадри (М. Марнер, М. Райлли)
|Крис Тирни
|38:18
|3-й период
|41:32
|Зак Хаймэн
|Овертайм
|63:10
|Митчелл Марнер
|63:10
|Митчелл Марнер
|Т. Бозак
|17
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), М. Джонс (Сан-Хосе Шаркс)