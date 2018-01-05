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5 января, источник: Чемпионат.com

Проворов выдал суперматч, а Радулов вновь неудержим

Александр Радулов и Иван Проворов набрали по три очка и стали одними из главных действующих лиц в очередной игровой день в НХЛ.

Источник: AP 2017

Проворов — первая звезда матча с «Айлендерс»

Кому-то могло показаться, что российский защитник Иван Проворов в этом сезоне сбавил обороты по сравнению с его дебютным годом, где у него получалось очень многое. На самом деле и в этом сезоне россиянин очень хорош. Проворов заметно прибавил в стабильности при действиях в обороне, что, по большому счёту, является его прямой обязанностью. Ну, а то, что Иван в полном порядке в чужой зоне, никто и не сомневался. Ему нужно было лишь немного удачи, чтобы вновь начать штамповать очки.

И вот матч с «Нью-Йорк Айлендерс» стал для Проворова одним из лучших в сезоне. Сначала при счёте 1:1 россиянин бросил по воротам, и Михаэль Раффль едва заметным касанием переправил шайбу в ворота Томаса Грайсса. А затем уже забил сам в похожей ситуации, но на этот раз обошлось без подправления на пятачке. Вишенкой на торте стала ещё одна шайба в пустые ворота в самом конце третьего периода, которая запротоколировала важную с турнирной точки зрения победу «Филадельфии».

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Проворов был абсолютно заслуженно признан первой звездой матча, а главный тренер «Флайерз» Дэйв Хэкстол после игры отметил взаимодействие россиянина с другим защитником Шейном Гостисбером.

«Нам очень нравится, как играет Гостисбер с Проворорым. У нас все пары в обороне хороши, но эти двое — у них есть химия, особенно это касается игры в атаке. Все видели, на что они способны. Все знают, что эти двое могут организовать остроту в чужой зоне в любой момент матча».

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Останови Радулова, если сможешь

У вас нет ощущения, что Алексанр Радулов играет за «Даллас» уже как минимум лет 10? А как ещё объяснить, насколько круто российский форвард смотрится в составе «Старз» в этом сезоне. Нет, сомнений относительно класса россиянина в общем никогда и не было. Это доказал и прошлый год в «Монреале». Но есть ощущение, что именно в Техасе Радулов может полностью реализовать свой талант.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» рубился с «Нью-Джерси». «Дэвилз» в полном порядке в этом сезоне и более чем серьёзно претендуют на попадание в плей-офф. Вот и в гостевом поединке подопечные Джона Хайнса начали за здравие. Счёт открыл форвард Брайан Бойл, для которого эта шайба стала уже 11-й в сезоне. Не будем забывать, с какими проблемами со здоровьем столкнулся американец перед этим сезоном, так что его показатели не могут вызывать ничего, кроме уважения.

Игра вполне могла сложиться в пользу «Дэвилз», если бы не российский «Рэмбо» Александр Радулов. Сначала он подкараулил грубую ошибку Энди Грина у чужого борта, который просто выкатил шайбу на клюшку россиянину. Радулов изящно переиграл вратаря «Нью-Джерси» и сравнял счёт в матче.

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Затем он помог Бретту Ритчи реализовать большинство и вывести «Старз» вперёд. А уже в третьем периоде Радулов совершил едва ли не самое важное действие в этой встрече. При счёте 3:2 в пользу «Далласа» «Нью-Джерси» плотно осел в зоне соперника, в результате чего Сами Ватанен получил отличную возможность для броска. Но тут на пути оказался российский форвард, смело принявший шайбу на себя. С этого и началась голевая атака «Далласа», которую красиво завершил Маттиас Янмарк. Радулов получил травму руки и сразу же отправился в раздевалку, однако после матче главный тренер «Старз» Кен Хичкок всех успокоил, сказал, что травма россиянина не должна носить серьёзного характера.

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Кучеров догнал Овечкина, но Прайс затмил всех

Матчи между «Тампой» и «Монреалем» в этом сезоне вызывают особый интерес в свете обмена Джонатана Друена на Михаила Сергачёва. Однако не они стали главными действующими лицами сегодня в «Белл-центре» в Монреале. «Канадиенс» вышли вперёд в начале второго периода, когда точным броском отметился капитан команды Макс Пачьоретти. Для американца это была очень важная шайба, так как он не мог отличиться на протяжении 13 матчей. «Тампа» сумела отыграться менее чем через минуту. Кто бы вы думали мог отличиться? Конечно, Никита Кучеров. Россиянин выдал фирменный заход от борта к центру площадки и отправил снаряд точно в цель. Таким образом, Кучеров сравнялся с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным по числу заброшенных шайб — 26.

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Но всё-таки Кучерову не суждено было стать главной звездой матча. Настоящие чудеса вытворял на льду вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, который наконец-то начинает вспоминать, за что ему платят такие сумасшедшие деньги. То, что Прайс сделал в овертайме этого матча, не стоит описывать словами. Лучше посмотрите сами. В итоге этот сэйв помог «Канадиенс» удержать ничью в овертайме, а затем победить по буллитам. Решающий бросок на счету Пола Байрона.

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У «Питтсбурга» проблемы или ещё нет?

«Питтсбург» давно приучил всех, что очень грамотно распределяет силы по ходу регулярного чемпионата и подходит к плей-офф с максимальной готовностью. Но даже с учётом этого результаты и игра команды в этом сезоне вызывает немало вопросов. Вот и в матче с «Каролиной» у подопечных Майка Салливана случился провал. Форварды «Харрикейнз» как-то уж слишком легко раскатывали оборону «Пингвинз», а вторая шайба в исполнении Теуво Терявяйнена вообще была похожа на комбинацию футбольной «Барселоны» под названием «тики-така».

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Дальше уже Себастьян Ахо поиздевался над обороной и вратарём «Питтсбурга» и в стиле Андрея Алтыбармакяна отправил шайбу в ворота. Итоговые 4:0 в пользу «Каролины» должны заставить Салливана серьёзно задуматься относительно игры команды в этом сезоне.

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Бобровский спасал, но проиграл. Тарасенко сыграл меньше всего в сезоне

«Коламбус» отправился в гости к «Колорадо», в составе которого из-за травмы отсутствует Сергей Варламов, так что дуэли российских вратарей не получилось. Сергей Бобровский был традиционно хорош, сделал 30 сэйвов, но не смог помочь своей команде, которая была беспомощна в атаке. Страж ворот «Эвеланш» Джонатан Бернье оформил шатаут и приблизил «Колорадо» к зоне плей-офф на расстояние вытянутой руки.

В другом матче на Западе «Сент-Луис» с большим трудом переиграл «Вегас» со счётом 2:1. Тут необходимо отметить, что российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко провёл на льду всего 15 минут 43 секунд, что является минимальным для него показателем в сезоне. Тарасенко провёл на льду только четыре смены в третьем периоде. Главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео поспешил развеять панику, отметив, что просто дал больше сыграть Дмитрию Яшкину и Магнусу Пяаярви, которые это заслуживали.

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