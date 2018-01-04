Матч НХЛ между «Бостоном» и «Флоридой» перенесен из-за снегопада

Источник: AP 2017

Матч должен был пройти в Бостоне на арене «ТД-Гарден» в ночь на пятницу в 03:00 мск. Позднее будут объявлены дата и время, когда состоится игра.

В первые дни января в восточной части США были зафиксированы рекордные морозы. Занятия во многих школах были отменены, а местные СМИ сообщали о гибели людей от холода в Милоуки, Детройте и Чарльстоне.