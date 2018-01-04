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Александр Овечкин стал капитаном Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ
Завершено зрительское голосование по определению капитанов дивизионов на Матч звёзд НХЛ. Звёздный
Завершено зрительское голосование по определению капитанов дивизионов на Матч звёзд НХЛ. Звёздный
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин победил в Столичном дивизионе, получив 20,99% голосов.
Больше всех голосов набрал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (25,3%). Форвард «Эдмонтона» будет капитаном команды Тихоокеанского дивизиона.
Капитанами других команд станут форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (22,18%, Атлантический дивизион) и защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн (16,21%, Центральный дивизион).