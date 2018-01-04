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10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин стал капитаном Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ

Завершено зрительское голосование по определению капитанов дивизионов на Матч звёзд НХЛ. Звёздный уик-энд состоится 27—28 января в Тампе.

Источник: Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин победил в Столичном дивизионе, получив 20,99% голосов.

Больше всех голосов набрал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (25,3%). Форвард «Эдмонтона» будет капитаном команды Тихоокеанского дивизиона.

Капитанами других команд станут форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (22,18%, Атлантический дивизион) и защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн (16,21%, Центральный дивизион).

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