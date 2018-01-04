«Рейнджерс» проиграли «Чикаго» в матче НХЛ, Бучневич отдал голевой пас

В другом матче игрового дня «Детройт» на своем льду в овертайме победил «Оттаву» — 2:1. Дубль в составе победителей оформил Андреас Атанасиу, который был признан первой звездой встречи. Он повторил рекорд НХЛ по самому быстрому голу в овертайме в регулярных чемпионатах, отличившись на шестой секунде дополнительного времени. Ранее это удавалось Матсу Сундину («Торонто», 30 декабря 1995 года), Дэвиду Легуонду («Нэшвилл», 9 марта 2006 года), Александру Овечкину («Вашингтон», 15 декабря 2006 года).