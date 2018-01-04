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10:42 (мск), источник: ТАСС

«Рейнджерс» проиграли «Чикаго» в матче НХЛ, Бучневич отдал голевой пас

ТАСС, 4 января. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Чикаго» со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Ник Холден (19-я минута), Мика Зибадинежад (32), которому ассистировал российский нападающий Павел Бучневич. За «Чикаго» точными бросками отметились Винсент Хиностроза (17), Ник Шмальц (29), Патрик Шарп (43), Джонатан Тэйвз (60) и Патрик Кейн (60).

Бучневич провел на площадке 18 минут 22 секунды. Он набрал 26-е очко в сезоне (11+15).

«Рейнджерс» остались на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции (47 очков), «Чикаго» поднялся на 10-ю позицию (44 очка).

В другом матче игрового дня «Детройт» на своем льду в овертайме победил «Оттаву» — 2:1. Дубль в составе победителей оформил Андреас Атанасиу, который был признан первой звездой встречи. Он повторил рекорд НХЛ по самому быстрому голу в овертайме в регулярных чемпионатах, отличившись на шестой секунде дополнительного времени. Ранее это удавалось Матсу Сундину («Торонто», 30 декабря 1995 года), Дэвиду Легуонду («Нэшвилл», 9 марта 2006 года), Александру Овечкину («Вашингтон», 15 декабря 2006 года).

Нью-Йорк Рейнджерс 2:5
(1:1, 1:1, 0:3)
Чикаго Блэкхокс
4.01.2018, 04:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Ален Виньо Джоэль Кенневилль
Вратари
Хенрик Лундквист 58:19 (Х. Лундквист 59:06-59:15, Х. Лундквист 59:55) Джеффри Майкл Гласс
1-й период
Джонатан Тэйвз 08:21
Джонатан Тэйвз 12:02
Винс Хиностроза (Дж. Тэйвз, Дж. Истерли) 16:09
18:09 Ник Холден (П. Кэри, Б. Нивс)
2-й период
Ник Шмолц (Р. Хартман, П. Кейн) 28:56
Брент Сибрук 29:38
Джеффри Майкл Гласс 31:14
31:32 Мика Зибанежад (П. Бучневич, М. Цуккарелло)
32:46 Джей.Ти. Миллер
Лэнс Бума 38:38
3-й период
Патрик Шарп (Д. Кемпф, А. Дебринкэт) 42:24
53:22
Джонатан Тэйвз (Б. Саад, Т. Уинглс) п.в. 59:06
Патрик Кейн (Р. Хартман, Н. Шмолц) п.в. 59:55
Статистика
2 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Шарп (Чикаго Блэкхокс), Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чикаго Блэкхокс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Детройт Ред Уингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оттава Сенаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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