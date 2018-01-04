«Рейнджерс» проиграли «Чикаго» в матче НХЛ, Бучневич отдал голевой пас
ТАСС, 4 января. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Чикаго» со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 4 января. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Чикаго» со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Ник Холден (19-я минута), Мика Зибадинежад (32), которому ассистировал российский нападающий Павел Бучневич. За «Чикаго» точными бросками отметились Винсент Хиностроза (17), Ник Шмальц (29), Патрик Шарп (43), Джонатан Тэйвз (60) и Патрик Кейн (60).
Бучневич провел на площадке 18 минут 22 секунды. Он набрал 26-е очко в сезоне (11+15).
«Рейнджерс» остались на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции (47 очков), «Чикаго» поднялся на 10-ю позицию (44 очка).
В другом матче игрового дня «Детройт» на своем льду в овертайме победил «Оттаву» — 2:1. Дубль в составе победителей оформил Андреас Атанасиу, который был признан первой звездой встречи. Он повторил рекорд НХЛ по самому быстрому голу в овертайме в регулярных чемпионатах, отличившись на шестой секунде дополнительного времени. Ранее это удавалось Матсу Сундину («Торонто», 30 декабря 1995 года), Дэвиду Легуонду («Нэшвилл», 9 марта 2006 года), Александру Овечкину («Вашингтон», 15 декабря 2006 года).
|Нью-Йорк Рейнджерс
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2:5
(1:1, 1:1, 0:3)
|Чикаго Блэкхокс
|Ален Виньо
|Джоэль Кенневилль
|Хенрик Лундквист 58:19 (Х. Лундквист 59:06-59:15, Х. Лундквист 59:55)
|Джеффри Майкл Гласс
|1-й период
|Джонатан Тэйвз
|08:21
|Джонатан Тэйвз
|12:02
|Винс Хиностроза (Дж. Тэйвз, Дж. Истерли)
|16:09
|18:09
|Ник Холден (П. Кэри, Б. Нивс)
|2-й период
|Ник Шмолц (Р. Хартман, П. Кейн)
|28:56
|Брент Сибрук
|29:38
|Джеффри Майкл Гласс
|31:14
|31:32
|Мика Зибанежад (П. Бучневич, М. Цуккарелло)
|32:46
|Джей.Ти. Миллер
|Лэнс Бума
|38:38
|3-й период
|Патрик Шарп (Д. Кемпф, А. Дебринкэт)
|42:24
|53:22
|Джонатан Тэйвз (Б. Саад, Т. Уинглс)
|п.в.
|59:06
|Патрик Кейн (Р. Хартман, Н. Шмолц)
|п.в.
|59:55
|2
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|П. Шарп (Чикаго Блэкхокс), Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс)