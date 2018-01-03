Никита Кучеров: Я в КХЛ на лавочке сидел и был рад уехать в сборную России

КУЧЕРОВ: НАДО НАЧИНАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ

— Никита, вы следите за молодежным чемпионатом мира?

— Смотрю нарезку лучших моментов. Вспоминаю, как сам играл в 2012 и 2013 годах (тогда Кучеров набрал 7+8=15 очков в 14 матчах). Атмосфера у этого турнира потрясающая. Особенно в Калгари, когда я выступал впервые. Дворец переполнен, ты выходишь против лучших хоккеистов мира своего возраста. В такое время года это самое интересное соревнование. Все в Канаде и Америке его смотрят. Запоминается даже то, как ты с ребятами встречаешь Новый год.

— Теоретически ваш одноклубник Михаил Сергачев мог приехать в сборную России. Но он так здорово играет в НХЛ, что из «Тампы» его никто не отпустит.

— Это понятно. Но у меня была другая ситуация — я еще выступал в МХЛ за «Красную Армию». Меня даже в КХЛ не знали. Совсем редко подпускали к составу ЦСКА, я там на лавочке сидел. И конечно, для меня был громадный опыт — поиграть с американцами и канадцами из первого раунда драфта. Набраться уверенности, чтобы с ней пробиться в НХЛ. И добавлять…

— Лига назвала Никиту Кучерова одним из главных героев 2017 года наравне с Сидни Кросби и «Вегасом». Как вы относитесь к такому признанию?

— Особо никак. За это ведь призы не дают, — смеется Кучеров. — Я вообще о таких вещах не думаю. У нас ведь середина сезона. Вчера вот сделали такое объявление, а сегодня уже игра. Фокусироваться надо на этом. То, что было в прошлом году — осталось там. Надо начинать новую жизнь.

— Что пожелали себе на Новый год, кроме Кубка Стэнли?

— Чтобы оставались здоровыми мои близкие, жена, родители, семья. Пусть они гордятся мной, а я их буду радовать.

НАМЕСТНИКОВ: МЫ ВСЕ КАК ЕДИНЫЙ КУЛАК

— Владислав, от чего вы получаете главное удовольствие, когда играете в «Тампе»?

— Мне нравится, что коллектив очень сплоченный. Все друг с другом общаются, и это выплескивается на лед. Мы все как единый кулак. И если кого-то одного ударят, все навалятся кучей и заступятся. Думаю, это принесет нам успех.

— Символично, что и «Матч звезд» в январе пройдет в Тампе.

— Это классно для города, который заслужил этот праздник. Тампа сейчас делает все для хоккея, и организация будет на высшем уровне.