«Сент-Луис» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Тарасенко забросил шайбу и реализовал буллит

В основное время встречи за хозяев шайбы забросили Владимир Тарасенко (13-я минута) и Тейдж Томпсон (39), за гостей — Нико Хишир (33) и Тейлор Холл (42). В серии послематчевых буллитов Тарасенко также был точен, как и его партнер по комане Брэйден Шенн, в то время как броски их соперников голкипер «Сент-Луиса» Картер Хаттон парировал.