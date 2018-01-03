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10:58 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Тарасенко забросил шайбу и реализовал буллит

ТАСС, 3 января. «Сент-Луис» со счетом 3:2 одержал победу над «Нью-Джерси» в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В основное время встречи за хозяев шайбы забросили Владимир Тарасенко (13-я минута) и Тейдж Томпсон (39), за гостей — Нико Хишир (33) и Тейлор Холл (42). В серии послематчевых буллитов Тарасенко также был точен, как и его партнер по комане Брэйден Шенн, в то время как броски их соперников голкипер «Сент-Луиса» Картер Хаттон парировал.

Тарасенко был признан второй звездой матча, Хаттон — первой.

В другом матче игрового дня «Коламбус» в гостях победил «Даллас» со счетом 2:1. Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 21 из 22 бросков по своим воротам. Он одержал 200-ю победу в НХЛ. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин и форвард «Далласа» Александр Радулов результативным действиями не отметились.

Сент-Луис Блюз 3:2 Б
(1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Нью-Джерси Дэвилз
3.01.2018, 04:00 Регулярный чемпионат Scottrade Center
Главные тренеры
Майк Йео Джон Хайнс
Вратари
Картер Хаттон Кейт Кинкейд
1-й период
Брайан Гиббонс 07:35
10:05 Скотти Апшолл
12:48 Владимир Тарасенко (С. Апшолл)
Бен Лавджой 14:06
2-й период
Сами Ватанен 20:23
Нико Хишир (С. Ватанен, Й. Братт) 32:36
38:08 Владимир Соботка (Т. Томпсон, П. Штястны)
3-й период
41:08 Александр Стин
Тэйлор Холл (К. Палмиери, У. Батчер) 41:17
Сами Ватанен 48:33
Серия буллитов - победный бросок
Б. Шенн
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Хаттон (Сент-Луис Блюз), В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Н. Хишир (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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