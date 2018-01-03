«Сент-Луис» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Тарасенко забросил шайбу и реализовал буллит

В основное время встречи за хозяев шайбы забросили Владимир Тарасенко (13-я минута) и Тейдж Томпсон (39), за гостей — Нико Хишир (33) и Тейлор Холл (42). В серии послематчевых буллитов Тарасенко также был точен, как и его партнер по комане Брэйден Шенн, в то время как броски их соперников голкипер «Сент-Луиса» Картер Хаттон парировал.
Тарасенко был признан второй звездой матча, Хаттон — первой.
В другом матче игрового дня «Коламбус» в гостях победил «Даллас» со счетом 2:1. Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 21 из 22 бросков по своим воротам. Он одержал 200-ю победу в НХЛ. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин и форвард «Далласа» Александр Радулов результативным действиями не отметились.