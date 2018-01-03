Шайба Овечкина в овертайме принесла «Вашингтону» победу над «Каролиной» в матче НХЛ

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Алекс Чиассон (7-я минута), Деванте Смит-Пелли (13), Дмитрий Орлов (29), Александр Овечкин (53, 62). За «Каролину» отличились Виктор Раск (6, 32), Элиас Линдхольм (46), Теуво Терявайнен (48).

Защитник «Вашингтона» Орлов записал на свой счет пятую шайбу в сезоне.

Нападающий столичного клуба Овечкин, приняв участие в этой встрече, вышел на второе место в истории «Вашингтона» по количеству проведенных матчей — 962. Он обошел по этому показателю словака Петера Бондру, на счету которого была 961 игра. Первую строчку занимает швед Калле Юханссон — 983 матча. Также россиянин вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забивавших за один клуб. На счету Овечкина теперь 584 шайбы за «Вашингтон». Рекордсменом по данному показателю является Горди Хоу, забивший за «Детройт» 786 шайб.

Забросив две шайбы в ворота «Каролины», Овечкин набрал 42-е и 43-е очко в сезоне (26+17) и был признан второй звездой матча. Он также вышел в лидеры снайперского зачета, опередив нападающего «Тампы» Никиту Кучерова, на счету которого 25 шайб.

«Питтсбург» также на выезде победил «Филадельфию» со счетом 5:1. Две передачи на свой счет записал форвард гостей Евгений Малкин. В активе россиянина стало 38 очков (14+24).