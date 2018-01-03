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10:44 (мск), источник: ТАСС

Шайба Овечкина в овертайме принесла «Вашингтону» победу над «Каролиной» в матче НХЛ

ТАСС, 3 января. «Вашингтон» обыграл «Каролину» в овертайме со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Алекс Чиассон (7-я минута), Деванте Смит-Пелли (13), Дмитрий Орлов (29), Александр Овечкин (53, 62). За «Каролину» отличились Виктор Раск (6, 32), Элиас Линдхольм (46), Теуво Терявайнен (48).

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Защитник «Вашингтона» Орлов записал на свой счет пятую шайбу в сезоне.

Нападающий столичного клуба Овечкин, приняв участие в этой встрече, вышел на второе место в истории «Вашингтона» по количеству проведенных матчей — 962. Он обошел по этому показателю словака Петера Бондру, на счету которого была 961 игра. Первую строчку занимает швед Калле Юханссон — 983 матча. Также россиянин вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забивавших за один клуб. На счету Овечкина теперь 584 шайбы за «Вашингтон». Рекордсменом по данному показателю является Горди Хоу, забивший за «Детройт» 786 шайб.

Забросив две шайбы в ворота «Каролины», Овечкин набрал 42-е и 43-е очко в сезоне (26+17) и был признан второй звездой матча. Он также вышел в лидеры снайперского зачета, опередив нападающего «Тампы» Никиту Кучерова, на счету которого 25 шайб.

«Питтсбург» также на выезде победил «Филадельфию» со счетом 5:1. Две передачи на свой счет записал форвард гостей Евгений Малкин. В активе россиянина стало 38 очков (14+24).

Российский голкипер Андрей Василевский помог «Тампе» обыграть «Торонто» со счетом 2:0. Василевский отразил все 24 броска по своим воротам, в шестой раз в сезоне отстояв «на ноль». Голевой передачей отметился защитник «Тампы» Михаил Сергачев, его партнеры по команде нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников результативными действиями не отметились.

Каролина Харрикейнз 4:5 ОТ
(1:2, 1:1, 2:1)
Вашингтон Кэпиталз
3.01.2018, 03:00 Регулярный чемпионат PNC Arena
Главные тренеры
Билл Питерс Барри Тротц
Вратари
Кэм Уорд 57:55 (К. Уорд 58:05) Брэден Холтби
1-й период
05:21 Виктор Раск
Алекс Чейссон (Ч. Стивенсон) 06:39
Деванте Смит-Пелли (Б. Орпик, Дж. Бигл) 12:53
Брукс Орпик 17:16
2-й период
Дмитрий I Орлов (Т. Чорни) 28:48
Евгений Кузнецов 29:44
31:15 Виктор Раск (Джаст. Уильямс, Дж. Скиннер)
36:47 Гайдн Флери
3-й период
Евгений Кузнецов 41:06
45:40 Элиас Линдхольм (Д. Райан)
47:04 Теуво Терявяйнен (С. Ахо)
47:19 Джейкоб Славин
Александр Овечкин (Н. Бэкстрем) 52:45
Том Уилсон 58:05
Овертайм
Александр Овечкин (Н. Бэкстрем) 61:57
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
В. Раск (Каролина Харрикейнз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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НовостиМатчиСоставСтатистика
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