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22:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Никита Кучеров признан третьей звездой декабря в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд декабря.

Источник: AP 2017

Первой звездой признан вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск, который в прошлом месяце отразил 277 из 290 бросков и выиграл 9 из 10 матчей с коэффициентом надёжности 1,22 и процентом отражённых бросков 95,5. Кроме того, две игры он провёл на ноль.

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Второй звездой стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бэйли, который стал лучшим бомбардиром месяца в НХЛ, набрав 22 (7+15) балла за результативность в 15 играх. В этом сезоне он является лучшим ассистентом лиги, имея в активе 38 передач.

Третьей звездой назван нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который набрал 20 (8+12) очков в 13 матчах. В этом сезоне он возглавляет гонку снайперов и бомбардиров с 56 (25+31) очками.

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