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Игрок клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Паризе выведен из списка травмированных
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Нападающий клуба НХЛ «Миннесота» Зак Паризе, который
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Нападающий клуба НХЛ «Миннесота» Зак Паризе, который
Как отмечается в сообщении, 33-летний форвард в октябре перенес операцию по поводу удаления грыжи межпозвоночного диска. По данным СМИ, американский хоккеист, который в текущем сезоне не сыграл ни одного матча за «Уайлд», может принять участие в домашней игре с «Флоридой» во вторник.
В прошлом сезоне Паризе в 69 матчах регулярного чемпионата набрал 42 очка (19 голов и 23 передачи), в пяти играх