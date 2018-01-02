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21:11 (мск), источник: Р-Спорт

Игрок клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Паризе выведен из списка травмированных

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Нападающий клуба НХЛ «Миннесота» Зак Паризе, который из-за травмы пропустил начало сезона, выведен из списка травмированных, сообщается на официальном сайте команды.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, 33-летний форвард в октябре перенес операцию по поводу удаления грыжи межпозвоночного диска. По данным СМИ, американский хоккеист, который в текущем сезоне не сыграл ни одного матча за «Уайлд», может принять участие в домашней игре с «Флоридой» во вторник.

В прошлом сезоне Паризе в 69 матчах регулярного чемпионата набрал 42 очка (19 голов и 23 передачи), в пяти играх плей-офф записал себе в актив 3 очка (2+1).

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