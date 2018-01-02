Игрок клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Паризе выведен из списка травмированных

Как отмечается в сообщении, 33-летний форвард в октябре перенес операцию по поводу удаления грыжи межпозвоночного диска. По данным СМИ, американский хоккеист, который в текущем сезоне не сыграл ни одного матча за «Уайлд», может принять участие в домашней игре с «Флоридой» во вторник.