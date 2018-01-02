«Рейнджерс» победили «Баффало» в «Зимней классике» НХЛ

Источник: AP 2017

Игра состоялась в понедельник стадионе «Сити-филд», который вмещает более 45 тыс. зрителей. В составе победителей шайбы забросили Пол Кэри (5-я минута), Михаэль Грабнер (9) и Джей Ти Миллер (63). У «Баффало» отличились Сэм Райнхарт (21) и Расмус Ристолайнен (41).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 14, 1.01.2018, 21:00 Баффало Сэйбрз ОТ 2 Нью-Йорк Рейнджерс 3

Встреча проходила при температуре минус 6 градусов, что является второй минимальной температурой проведения «Зимней классики». Самый «холодный» матч на открытом воздухе прошел в 2014 году в Мичигане (минус 11).

Впервые «Зимняя классика» прошла 1 января 2008 года в Баффало. Тогда «Баффало» в серии буллитов уступил «Питтсбургу» на стадионе Ральфа Уилсона. За тем матчем на стадионе наблюдали 71 217 человек. «Зимняя классика» прошла в юбилейный 10-й раз.