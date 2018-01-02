«Рейнджерс» победили «Баффало» в «Зимней классике» НХЛ

Игра состоялась в понедельник стадионе «Сити-филд», который вмещает более 45 тыс. зрителей. В составе победителей шайбы забросили Пол Кэри (5-я минута), Михаэль Грабнер (9) и Джей Ти Миллер (63). У «Баффало» отличились Сэм Райнхарт (21) и Расмус Ристолайнен (41).
Встреча проходила при температуре минус 6 градусов, что является второй минимальной температурой проведения «Зимней классики». Самый «холодный» матч на открытом воздухе прошел в 2014 году в Мичигане (минус 11).
Впервые «Зимняя классика» прошла 1 января 2008 года в Баффало. Тогда «Баффало» в серии буллитов уступил «Питтсбургу» на стадионе Ральфа Уилсона. За тем матчем на стадионе наблюдали 71 217 человек. «Зимняя классика» прошла в юбилейный 10-й раз.
«Рейнджерс» вышли на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков, «Баффало» с 28 очками идет на последнем (16-м) месте. В следующем матче «Рейнджерс» 4 января примут «Чикаго», днем позже «Баффало» сыграет в гостях с «Миннесотой».