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10:40 (мск), источник: ТАСС

«Рейнджерс» победили «Баффало» в «Зимней классике» НХЛ

ТАСС, 2 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу в овертайме над «Баффало» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в формате «Зимней классики» в Нью-Йорке.

Источник: AP 2017

Игра состоялась в понедельник стадионе «Сити-филд», который вмещает более 45 тыс. зрителей. В составе победителей шайбы забросили Пол Кэри (5-я минута), Михаэль Грабнер (9) и Джей Ти Миллер (63). У «Баффало» отличились Сэм Райнхарт (21) и Расмус Ристолайнен (41).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 14, 1.01.2018, 21:00
Баффало Сэйбрз
ОТ
2Нью-Йорк Рейнджерс3

Встреча проходила при температуре минус 6 градусов, что является второй минимальной температурой проведения «Зимней классики». Самый «холодный» матч на открытом воздухе прошел в 2014 году в Мичигане (минус 11).

Впервые «Зимняя классика» прошла 1 января 2008 года в Баффало. Тогда «Баффало» в серии буллитов уступил «Питтсбургу» на стадионе Ральфа Уилсона. За тем матчем на стадионе наблюдали 71 217 человек. «Зимняя классика» прошла в юбилейный 10-й раз.

«Рейнджерс» вышли на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков, «Баффало» с 28 очками идет на последнем (16-м) месте. В следующем матче «Рейнджерс» 4 января примут «Чикаго», днем позже «Баффало» сыграет в гостях с «Миннесотой».

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