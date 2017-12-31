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10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Шайба Голдобина не помогла «Ванкуверу» обыграть «Лос-Анджелес»

Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду потерпели поражение от «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча, проходившая на «Роджерс-арена», завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе «косаток» шайбы на свой счёт записали Трой Стечер (пятая минута), российский форвард команды Николай Голдобин (38) и Ник Дауд (41). В составе победителей по шайбе на счету Тайлера Тоффоли (14), Мариана Габорика (15), Кайла Клиффорда (43) и Дрю Даути (47).

«Кингз» прервали двухматчевую серию поражений и вышли на третье место в Западной конференции.

Ванкувер Кэнакс 3:4
(1:2, 1:0, 1:2)
Лос-Анджелес Кингз
31.12.2017, 06:00 Зрители: 18865 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис Грин Джон Стивенс
Вратари
Якоб Маркстрем 58:41 Джонатан Куик
1-й период
Адриан Кемпе 01:19
04:31 Трой Стэчер
Тайлер Тоффоли (А. Кемпе, М. Габорик) 13:04
13:44 Маркус Гранлунд
Мариан Габорик (Т. Льюис, Т. Тоффоли) 14:04
2-й период
37:31 Николай Голдобин (Б. Хаттон, Я. Маркстрем)
38:30 Бен Хаттон
3-й период
40:41 Ник Дауд (Мар. Гранлунд, Б. Хаттон)
Кайл Клиффорд (Т. Льюис, К. Грэвел) 42:22
Дрю Даути (Т. Тоффоли) 46:49
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Т. Тоффоли (Лос-Анджелес Кингз), Н. Дауд (Ванкувер Кэнакс), Д. Даути (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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