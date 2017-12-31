Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Шайба Голдобина не помогла «Ванкуверу» обыграть «Лос-Анджелес»
Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду потерпели поражение от «Лос-Анджелес Кингз».
Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду потерпели поражение от «Лос-Анджелес Кингз».
Встреча, проходившая на «Роджерс-арена», завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В составе «косаток» шайбы на свой счёт записали Трой Стечер (пятая минута), российский форвард команды Николай Голдобин (38) и Ник Дауд (41). В составе победителей по шайбе на счету Тайлера Тоффоли (14), Мариана Габорика (15), Кайла Клиффорда (43) и Дрю Даути (47).
«Кингз» прервали двухматчевую серию поражений и вышли на третье место в Западной конференции.
|Ванкувер Кэнакс
|
3:4
(1:2, 1:0, 1:2)
|Лос-Анджелес Кингз
|Трэвис Грин
|Джон Стивенс
|Якоб Маркстрем 58:41
|Джонатан Куик
|1-й период
|Адриан Кемпе
|01:19
|04:31
|Трой Стэчер
|Тайлер Тоффоли (А. Кемпе, М. Габорик)
|13:04
|13:44
|Маркус Гранлунд
|Мариан Габорик (Т. Льюис, Т. Тоффоли)
|14:04
|2-й период
|37:31
|Николай Голдобин (Б. Хаттон, Я. Маркстрем)
|38:30
|Бен Хаттон
|3-й период
|40:41
|Ник Дауд (Мар. Гранлунд, Б. Хаттон)
|Кайл Клиффорд (Т. Льюис, К. Грэвел)
|42:22
|Дрю Даути (Т. Тоффоли)
|46:49
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Т. Тоффоли (Лос-Анджелес Кингз), Н. Дауд (Ванкувер Кэнакс), Д. Даути (Лос-Анджелес Кингз)