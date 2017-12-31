Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули: шоу на "Первом"
Невымышленная история тети модели из РФ, ставшей вождем в Африке
В Израиле построили самую высокую башню из Lego (видео)
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Хоккей. НХЛ
23:30
Вегас Голден Найтс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
США U20
Финляндия U20
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:00
Швейцария U203
Чехия U206
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2018
Словакия U20
Дания U20
Хоккей. НХЛ
2018
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2018
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
2018
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2018
Россия U20
Швеция U20
Хоккей. НХЛ
2018
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
2018
Даллас Старз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
2018
Калгари Флэймз
Чикаго Блэкхокс
Все события
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках - эксперт
Ребенок удивил Путина репликой на елке у Кремля
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Победы-2017: фигурное катание, волейбол и гимнастика
NYT: Олимпиада под угрозой! Русские продолжат принимать допинг
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
26События 2017 года в фотографиях
10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вашингтон» разгромил «Нью-Джерси», на счету Овечкина 3 результативные передачи

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Игра в столице США завершилась со счётом 5:2.

Том Уилсон вывел хозяев вперёд уже на третьей минуте, в середине первого периода Кристиан Юус удвоил преимущество «столичных» после передач Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина. Эта пара выступила ассистентами и в эпизоде с третьим голом, его автором стал Джон Карлсон. На 45-й минуте третья передача капитана в матче помогла отличиться Мэтту Нисканену. Перед финальной сиреной Бекстрём поразил пустые ворота.

Таким образом, теперь на счету Овечкина 41 очко в сезоне (24 гола и 17 передач). «Вашингтон» добился второй победы кряду.

В составе «дьяволов» по два очка в свой актив записали Трэвис Зейджак и Маркус Юханссон.

Вашингтон Кэпиталз 5:2
(2:1, 1:0, 2:1)
Нью-Джерси Дэвилз
31.12.2017, 03:00 Зрители: 18506 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Джон Хайнс
Вратари
Брэден Холтби Кори Шнайдер 58:34 (К. Шнайдер 59:19)
1-й период
02:26 Том Уилсон (К. Дьос, Дж. Карлсон)
03:52 Брукс Орпик
11:09 Кристиан Дьос (Н. Бэкстрем, А. Овечкин)
Джон Мур (Т. Зэйджак, М. Юханссон) 17:35
2-й период
Павел Заха 25:34
27:01 Джон Карлсон (Н. Бэкстрем, А. Овечкин)
35:49 Ти. Джей. Оши
3-й период
44:25 Мэтт Нисканен (А. Овечкин, Д. Смит-Пелли)
Трэвис Зэйджак (М. Юханссон, С. Ватанен) 49:00
Дэймон Сиверсон 51:57
59:19 п.в. Никлас II Бэкстрем (Дж. Карлсон)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), К. Дьос (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Джерси Дэвилз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Победы-2017: фигурное катание, волейбол и гимнастика
NYT: Олимпиада под угрозой! Русские продолжат принимать допинг
Бах: Что этичного в том, чтобы наказывать невиновных россиян?
Венгер превзошел рекорд Фергюсона в АПЛ
Подарки на Новый год. Кому нужнее всего трансферы зимой
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»
Нурмагомедов в следующем бою хотел бы встретиться с Фергюсоном
Новости
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Энтони Хопкинсу — 80: подборка мудрых цитат актера В честь юбилея выдающегося артиста вспоминаем его ироничные, наполненные мудростью и скромностью высказывания о кино, карьере и жизни
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь