«Вашингтон» разгромил «Нью-Джерси», на счету Овечкина 3 результативные передачи
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра в столице США завершилась со счётом 5:2.
Том Уилсон вывел хозяев вперёд уже на третьей минуте, в середине первого периода Кристиан Юус удвоил преимущество «столичных» после передач Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина. Эта пара выступила ассистентами и в эпизоде с третьим голом, его автором стал Джон Карлсон. На 45-й минуте третья передача капитана в матче помогла отличиться Мэтту Нисканену. Перед финальной сиреной Бекстрём поразил пустые ворота.
Таким образом, теперь на счету Овечкина 41 очко в сезоне (24 гола и 17 передач). «Вашингтон» добился второй победы кряду.
В составе «дьяволов» по два очка в свой актив записали Трэвис Зейджак и Маркус Юханссон.
|Вашингтон Кэпиталз
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5:2
(2:1, 1:0, 2:1)
|Нью-Джерси Дэвилз
|Барри Тротц
|Джон Хайнс
|Брэден Холтби
|Кори Шнайдер 58:34 (К. Шнайдер 59:19)
|1-й период
|02:26
|Том Уилсон (К. Дьос, Дж. Карлсон)
|03:52
|Брукс Орпик
|11:09
|Кристиан Дьос (Н. Бэкстрем, А. Овечкин)
|Джон Мур (Т. Зэйджак, М. Юханссон)
|17:35
|2-й период
|Павел Заха
|25:34
|27:01
|Джон Карлсон (Н. Бэкстрем, А. Овечкин)
|35:49
|Ти. Джей. Оши
|3-й период
|44:25
|Мэтт Нисканен (А. Овечкин, Д. Смит-Пелли)
|Трэвис Зэйджак (М. Юханссон, С. Ватанен)
|49:00
|Дэймон Сиверсон
|51:57
|59:19
|п.в.
|Никлас II Бэкстрем (Дж. Карлсон)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), К. Дьос (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)