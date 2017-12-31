«Вашингтон» разгромил «Нью-Джерси», на счету Овечкина 3 результативные передачи

Игра в столице США завершилась со счётом 5:2.



Том Уилсон вывел хозяев вперёд уже на третьей минуте, в середине первого периода Кристиан Юус удвоил преимущество «столичных» после передач Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина. Эта пара выступила ассистентами и в эпизоде с третьим голом, его автором стал Джон Карлсон. На 45-й минуте третья передача капитана в матче помогла отличиться Мэтту Нисканену. Перед финальной сиреной Бекстрём поразил пустые ворота.



Таким образом, теперь на счету Овечкина 41 очко в сезоне (24 гола и 17 передач). «Вашингтон» добился второй победы кряду.



В составе «дьяволов» по два очка в свой актив записали Трэвис Зейджак и Маркус Юханссон.