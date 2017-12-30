IIHF рассматривает возможность создания нового турнира с участием игроков НХЛ

«Мы пытаемся договориться с НХЛ по такому турниру, где будут участвовать лучшие против лучших, — отметил Фазель. — Не в сентябре, как на Кубке мира, а в феврале, но не в рамках Олимпиады, а, возможно, между Играми. Возможно, принимать участие в нем будет не 12 команд, а 8 или 6, но чтобы лучшие играли против лучших».