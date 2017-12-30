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30 декабря, источник: ТАСС

IIHF рассматривает возможность создания нового турнира с участием игроков НХЛ

ТАСС, 30 декабря. Международная федерация хоккея (IIHF) заинтересована в создании нового турнира, в котором смогут принять участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил президент IIHF Рене Фазель в интервью TSN.

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«Мы пытаемся договориться с НХЛ по такому турниру, где будут участвовать лучшие против лучших, — отметил Фазель. — Не в сентябре, как на Кубке мира, а в феврале, но не в рамках Олимпиады, а, возможно, между Играми. Возможно, принимать участие в нем будет не 12 команд, а 8 или 6, но чтобы лучшие играли против лучших».

«На Олимпиаде тогда можно сделать турнир для сборных U23 или U20, что будет гораздо легче. В таком случае это станет турнир лучших игроков в своем возрасте», — добавил Фазель.

В апреле 2017 года НХЛ объявила, что не отпустит своих хоккеистов на Игры-2018 и не станет ради олимпийского турнира в феврале 2018 года приостанавливать регулярный чемпионат. НХЛ не смогла договориться с Международным олимпийским комитетом по вопросам распределения прибыли по итогам хоккейного турнира, а также страхования игроков лиги.

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