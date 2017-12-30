«Весело смотреть фокусы Радулова». Америка влюбилась в русского форварда

Источник: AP 2017

1. ДУБЛЬ РАДУЛОВА

Александр Радулов стал первой звездой матча с «Сент-Луисом», сделав дубль. Сначала Саша при счете 2:2 отличился в большинстве на 58-й минуте, и этот гол стал победным. Бросок был со средней дистанции, и голкипер пропустил шайбу в ближний угол. Можно его поругать, но вообще Радулов все исполнил на загляденье.

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Второй гол — там уже дело техники, Радулов отправил шайбу в пустые ворота. Но надо было выиграть забег у соперников и удачно подловить отскок, так что и там Александр проявил свое мастерство.

Порадовало, что Радулов заработал «+3» за полезность и нанес пять бросков. И вот что о Саше пишут североамериканские обозреватели:

«Радулов быстро стал одним из моих любимых игроков “Далласа”. А может, вообще самый любимый на все времена. Одна из его важных фишек — то, как празднует каждый забитый гол. Весело смотреть его фокусы! Хоккею нужно больше таких ребят, как он. Смотреть за Радуловым — истинное удовольствие».

Так и мы говорили, когда Александр играл в КХЛ. Цените то, что имеете. Потом он уедет в штат Техас, а вы будете скучать.

2. ДВА ОЧКА ЗАДОРОВА

«Русский Крис Пронгер» провел очень хороший матч против «Торонто» (4:3 ОТ). Никита Задоров стал третьей звездой встречи. И не только отдал две голевые передачи, заработав полезность «+1», но и сделал пять блоков.

И пусть игроки «Мэйпл Лифс» скажут спасибо, что Задоров никому не навалял. Он ведь и подраться может.

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Кстати, в последних шести матчах Задоров набрал 5 (0+5) очков. Человек делает на площадке все: хиты, блоки… Жаль только, что Никита редко бросает по воротам. Вот этот момент ему стоит подтянуть. А в остальном он прогрессирует, как и Зайцев, Проворов, Сергачев. Вот готовая четверка для сборной России.

Кстати, фанаты «Колорадо» сейчас шутят: «Задоров обеспечил два гола, а Комфер забросил победную шайбу. Спасибо тебе, “Баффало”! Вспомним, кто нам отдал этих игроков».

3. «ТАМПА» ПРОИГРАЛА

Можно сказать, что «Тампа» потерпела неожиданное домашнее поражение от «Филадельфии». А можно заметить, что нельзя выигрывать всегда. В конце концов, «Лайтнинг» и так идут на первом месте в лиге. У них все в шоколаде. Жаль, конечно, что прервана домашняя победная серия из восьми матчей. Но всему хорошему однажды приходит конец.

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Никита Кучеров — как всегда красавец, набрал еще 2 (0+2) очка и сохранил лидерство в споре лучших бомбардиров лиги. А вот в гонке снайперов интересная история. Мы знали, что Кучеров спорит с Александром Овечкиным, у них по 24 гола. Но тут форвард «Айлендерс» Андерс Ли сделал дубль в игре с «Виннипегом», и у него тоже теперь 24 гола. Вот это закрутка! Представляете, если Ли так выскочит из засады и возьмет «Морис Ришар Трофи»? Мы все помним, как это однажды сделал Джонатан Чичу. Вот будет такая же история о неизвестном герое.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* — Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Сделал дубль (2+0) в матче с «Сент-Луисом» (4:2).

2** — Никита ЗАДОРОВ (Колорадо)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Торонто» (4:3 ОТ).

3*** — Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Филадельфией» (3:5).

БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 54 (24+30) очка, Таварес Айлендерс — 49 (21+28), БэйлиАйлендерс — 49 (11+38), Стэмкос Тампа-Бэй — 48 (16+32), Жиру Филадельфия — 46 (13+33), Ворачек Филадельфия — 46 (8+38), Макдэвид Эдмонтон — 45 (14+31), Уилер Виннипег — 44 (10+34).