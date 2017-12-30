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12:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Чикаго» отправил Артёма Анисимова в список травмированных

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов получил травму верхней части тела в игре с «Ванкувер Кэнакс» (2:5).

Источник: AP 2017

Сегодня стало известно, что клуб внёс россиянина в список травмированных, и вывел оттуда защитника Коди Фрэнсона, который провёл вне игры две недели.

В нынешнем регулярном чемпионате 29-летний Анисимов принял участие в 36 матчах, записав на свой счёт 18 (13+5) результативных баллов при показателе полезности «+1» и 8 минутах штрафного времени.

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