«Чикаго» отправил Артёма Анисимова в список травмированных

Сегодня стало известно, что клуб внёс россиянина в список травмированных, и вывел оттуда защитника Коди Фрэнсона, который провёл вне игры две недели.



В нынешнем регулярном чемпионате 29-летний Анисимов принял участие в 36 матчах, записав на свой счёт 18 (13+5) результативных баллов при показателе полезности «+1» и 8 минутах штрафного времени.