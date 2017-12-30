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«Анахайм» победил «Калгари» в матче НХЛ
ТАСС, 30 декабря. «Анахайм» обыграл «Калгари» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 30 декабря. «Анахайм» обыграл «Калгари» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Калгари» отличился Майкл Ферланд (32-я минута). За «Анахайм» шайбы забросили Кэм Фаулер (4) и Рикард Ракелл (43). Для 45-летнего нападающего «Калгари» Яромира Ягра этот матч стал 1732-м в лиге, что является третьим показателем в истории лиги по количеству игр. Он провел на площадке 13 минут 1 секунду с показателем полезности «-1».
«Калгари» занимает 10-е место в Западной конференции с 40 очками, «Анахайм» — 11-е (40).
В следующем матче в воскресенье «Калгари» примет «Чикаго», 2 января «Анахайм» сыграет в гостях с «Ванкувером».
|Анахайм Дакс
|
2:1
(1:0, 0:1, 1:0)
|Калгари Флэймз
|Рэнди Карлайл
|Глен Гулутзан
|Джон Гибсон
|Майк Смит 57:32 (Майк Смит 59:20-59:26)
|1-й период
|03:48
|Кэм Фаулер (Р. Гецлаф, Р. Ракелль)
|04:09
|Джош Мэнсон
|Микаэль Баклунд
|04:37
|Микаэль Баклунд
|07:39
|11:37
|Райан Кеслер
|Мэттью Ткачак
|11:37
|18:20
|Брэндон Монтур
|Гарнет Хэтэуэй
|18:20
|Гарнет Хэтэуэй
|18:20
|2-й период
|Кертис Лазар
|28:46
|Майкл Ферланд (М. Бартковски, Майк Смит)
|31:55
|34:34
|Джош Мэнсон
|3-й период
|Мэттью Ткачак
|42:10
|42:17
|Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, Я. Сильверберг)
|Шон Монахэн
|50:27
|55:19
|Рикард Ракелль
|13
|Штрафное время
|19
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|К. Фаулер (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Майк Смит (Калгари Флэймз)