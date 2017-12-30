«Анахайм» победил «Калгари» в матче НХЛ

В составе «Калгари» отличился Майкл Ферланд (32-я минута). За «Анахайм» шайбы забросили Кэм Фаулер (4) и Рикард Ракелл (43). Для 45-летнего нападающего «Калгари» Яромира Ягра этот матч стал 1732-м в лиге, что является третьим показателем в истории лиги по количеству игр. Он провел на площадке 13 минут 1 секунду с показателем полезности «-1».