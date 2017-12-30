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11:25 (мск), источник: ТАСС

«Анахайм» победил «Калгари» в матче НХЛ

ТАСС, 30 декабря. «Анахайм» обыграл «Калгари» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Калгари» отличился Майкл Ферланд (32-я минута). За «Анахайм» шайбы забросили Кэм Фаулер (4) и Рикард Ракелл (43). Для 45-летнего нападающего «Калгари» Яромира Ягра этот матч стал 1732-м в лиге, что является третьим показателем в истории лиги по количеству игр. Он провел на площадке 13 минут 1 секунду с показателем полезности «-1».

«Калгари» занимает 10-е место в Западной конференции с 40 очками, «Анахайм» — 11-е (40).

В следующем матче в воскресенье «Калгари» примет «Чикаго», 2 января «Анахайм» сыграет в гостях с «Ванкувером».

Анахайм Дакс 2:1
(1:0, 0:1, 1:0)
Калгари Флэймз
30.12.2017, 06:00 Зрители: 17174 Регулярный чемпионат Honda Center
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Глен Гулутзан
Вратари
Джон Гибсон Майк Смит 57:32 (Майк Смит 59:20-59:26)
1-й период
03:48 Кэм Фаулер (Р. Гецлаф, Р. Ракелль)
04:09 Джош Мэнсон
Микаэль Баклунд 04:37
Микаэль Баклунд 07:39
11:37 Райан Кеслер
Мэттью Ткачак 11:37
18:20 Брэндон Монтур
Гарнет Хэтэуэй 18:20
Гарнет Хэтэуэй 18:20
2-й период
Кертис Лазар 28:46
Майкл Ферланд (М. Бартковски, Майк Смит) 31:55
34:34 Джош Мэнсон
3-й период
Мэттью Ткачак 42:10
42:17 Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, Я. Сильверберг)
Шон Монахэн 50:27
55:19 Рикард Ракелль
Статистика
13 Штрафное время 19
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Фаулер (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Майк Смит (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
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