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11:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Экс-голкипер «Спартака» и ЦСКА назван первой звездой матча в дебютной игре в НХЛ

Бывший вратарь «Спартака» и ЦСКА Джефф Гласс, в 2017 году перешедший в «Чикаго», был признан первой звездой дня в дебютном матче в НХЛ.

Источник: Reuters

В первом матче в регулярном чемпионате лиги 32-летний канадец помог «Блэкхокс» обыграть «Эдмонтон» (4:3 ОТ). Во встрече с «Ойлерз» он отразил 42 из 45 бросков по своим воротам.

Напомним, Гласс выступал в КХЛ за «Барыс» (2009−2012), «Сибирь» (2012−2013), «Спартак» (2013−2014), ЦСКА (2014), «Ладу» (2014−2015) и минское «Динамо» (2015−2016).

Второй звездой встречи стал форвард проигравших Райан Ньюджент-Хопкинс, набравший 3 (1+2) очка. Тройку лучших игроков встречи замкнул нападающий победителей Патрик Кейн, в активе которого 2 (1+1) балла за результативность.

Эдмонтон Ойлерз 3:4 ОТ
(1:1, 0:1, 2:1)
Чикаго Блэкхокс
30.12.2017, 05:00 Зрители: 18347 Регулярный чемпионат Rogers Place
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Джоэль Кенневилль
Вратари
Кэм Тэлбот 57:39 (К. Тэлбот 57:41-58:57, К. Тэлбот 59:05) Джеффри Майкл Гласс
1-й период
Михал Кемпны 13:00
14:26 Ессе Пульюярви (Р. Ньюджент-Хопкинс, О. Клефбом)
Райан Хартман (Н. Шмолц, П. Кейн) 19:05
2-й период
Брэндон Саад 23:28
28:41 Райан Ньюджент-Хопкинс
33:38 Дарнелл Нерс
Алекс Дебринкэт (Н. Шмолц, Д. Кит) 34:06
3-й период
48:19
Джордан Истерли (В. Хиностроза) 48:28
57:41 Райан Ньюджент-Хопкинс (Е. Пульюярви, А. Секера)
59:05 Леон Драйзайтль (Р. Ньюджент-Хопкинс, П. Марун)
Овертайм
Патрик Кейн (Д. Кит, Н. Шмолц) 60:50
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Дж. Гласс (Чикаго Блэкхокс), Р. Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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