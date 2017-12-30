Экс-голкипер «Спартака» и ЦСКА назван первой звездой матча в дебютной игре в НХЛ

В первом матче в регулярном чемпионате лиги 32-летний канадец помог «Блэкхокс» обыграть «Эдмонтон» (4:3 ОТ). Во встрече с «Ойлерз» он отразил 42 из 45 бросков по своим воротам.
Напомним, Гласс выступал в КХЛ за «Барыс» (2009−2012), «Сибирь» (2012−2013), «Спартак» (2013−2014), ЦСКА (2014), «Ладу» (2014−2015) и минское «Динамо» (2015−2016).
Второй звездой встречи стал форвард проигравших Райан Ньюджент-Хопкинс, набравший 3 (1+2) очка. Тройку лучших игроков встречи замкнул нападающий победителей Патрик Кейн, в активе которого 2 (1+1) балла за результативность.