Две шайбы Радулова принесли «Далласу» победу над «Сент-Луисом» в матче НХЛ
ТАСС, 30 декабря. «Даллас» победил «Сент-Луис» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 30 декабря. «Даллас» победил «Сент-Луис» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Далласа» голами отметились Маттиас Янмарк (24-я минута), Джейми Бенн (56) и Александр Радулов (58, 59). У «Сент-Луиса» отличились Владимир Тарасенко (44) и Тедж Томпсон (45).
Радулов провел на льду 18 минут 13 секунд, помимо двух голов, отметился пятью бросками и одним силовым приемом. Тарасенко за 18:39 также нанес пять бросков по воротам.
«Даллас» занимает шестую строчку в таблице Западной конференции, «Сент-Луис» — пятую.
В других матчах дня «Виннипег» обыграл «Айлендерс» — 4:2, «Миннесота» победила «Нэшвилл» с аналогичным счетом. «Чикаго» в овертайме обыграл «Эдмонтон» — 4:3, в этой встрече дебютировал в НХЛ 32-летний канадский голкипер Джефф Гласс, известный российским болельщикам по выступлениям за клубы «Сибирь», «Спартак», ЦСКА и «Лада» в период с 2012 по 2015 год. Лишь восемь вратарей в истории НХЛ дебютировали в более солидном возрасте.
|Даллас Старз
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4:2
(0:0, 1:0, 3:2)
|Сент-Луис Блюз
|Кен Хичкок
|Майк Йео
|Бен Бишоп
|Джейк Аллен 41:21 (К. Хаттон 41:21-50:55, Дж. Аллен 50:55-57:48, Дж. Аллен 58:21-58:28)
|1-й период
|Роберт Бортуццо
|09:34
|2-й период
|20:41
|Девин Шор
|21:04
|Грег Патерин
|23:49
|Маттиас Янмарк (Дж. Спецца, Ю. Хонка)
|27:28
|Радек Факса
|27:28
|Радек Факса
|Патрик Берглунд
|27:28
|Пол Штястны
|33:11
|3-й период
|Владимир Тарасенко
|43:26
|Тэйдж Томпсон (А. Пьетранджело, А. Стин)
|44:31
|Дмитрий Яшкин
|48:13
|50:55
|Тайлер Сегин
|55:10
|Джейми Бенн
|Джоэль Эдмундсон
|57:22
|Джоэль Эдмундсон
|57:22
|57:39
|Александр Радулов (Й. Клингберг, Э. Линделл)
|58:21
|п.в.
|Александр Радулов (Д. Хэмьюс, Джей. Бенн)
|10
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|А. Радулов (Даллас Старз), Джей. Бенн (Даллас Старз), Б. Бишоп (Даллас Старз)