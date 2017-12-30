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11:03 (мск), источник: ТАСС

Две шайбы Радулова принесли «Далласу» победу над «Сент-Луисом» в матче НХЛ

ТАСС, 30 декабря. «Даллас» победил «Сент-Луис» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе «Далласа» голами отметились Маттиас Янмарк (24-я минута), Джейми Бенн (56) и Александр Радулов (58, 59). У «Сент-Луиса» отличились Владимир Тарасенко (44) и Тедж Томпсон (45).

Радулов провел на льду 18 минут 13 секунд, помимо двух голов, отметился пятью бросками и одним силовым приемом. Тарасенко за 18:39 также нанес пять бросков по воротам.

«Даллас» занимает шестую строчку в таблице Западной конференции, «Сент-Луис» — пятую.

В других матчах дня «Виннипег» обыграл «Айлендерс» — 4:2, «Миннесота» победила «Нэшвилл» с аналогичным счетом. «Чикаго» в овертайме обыграл «Эдмонтон» — 4:3, в этой встрече дебютировал в НХЛ 32-летний канадский голкипер Джефф Гласс, известный российским болельщикам по выступлениям за клубы «Сибирь», «Спартак», ЦСКА и «Лада» в период с 2012 по 2015 год. Лишь восемь вратарей в истории НХЛ дебютировали в более солидном возрасте.

Даллас Старз 4:2
(0:0, 1:0, 3:2)
Сент-Луис Блюз
30.12.2017, 04:30 Зрители: 18532 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Главные тренеры
Кен Хичкок Майк Йео
Вратари
Бен Бишоп Джейк Аллен 41:21 (К. Хаттон 41:21-50:55, Дж. Аллен 50:55-57:48, Дж. Аллен 58:21-58:28)
1-й период
Роберт Бортуццо 09:34
2-й период
20:41 Девин Шор
21:04 Грег Патерин
23:49 Маттиас Янмарк (Дж. Спецца, Ю. Хонка)
27:28 Радек Факса
27:28 Радек Факса
Патрик Берглунд 27:28
Пол Штястны 33:11
3-й период
Владимир Тарасенко 43:26
Тэйдж Томпсон (А. Пьетранджело, А. Стин) 44:31
Дмитрий Яшкин 48:13
50:55 Тайлер Сегин
55:10 Джейми Бенн
Джоэль Эдмундсон 57:22
Джоэль Эдмундсон 57:22
57:39 Александр Радулов (Й. Клингберг, Э. Линделл)
58:21 п.в. Александр Радулов (Д. Хэмьюс, Джей. Бенн)
Статистика
10 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Радулов (Даллас Старз), Джей. Бенн (Даллас Старз), Б. Бишоп (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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