Две шайбы Радулова принесли «Далласу» победу над «Сент-Луисом» в матче НХЛ

Радулов провел на льду 18 минут 13 секунд, помимо двух голов, отметился пятью бросками и одним силовым приемом. Тарасенко за 18:39 также нанес пять бросков по воротам.

В других матчах дня «Виннипег» обыграл «Айлендерс» — 4:2, «Миннесота» победила «Нэшвилл» с аналогичным счетом. «Чикаго» в овертайме обыграл «Эдмонтон» — 4:3, в этой встрече дебютировал в НХЛ 32-летний канадский голкипер Джефф Гласс, известный российским болельщикам по выступлениям за клубы «Сибирь», «Спартак», ЦСКА и «Лада» в период с 2012 по 2015 год. Лишь восемь вратарей в истории НХЛ дебютировали в более солидном возрасте.