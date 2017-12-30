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Два очка Задорова и 31 сейв Варламова помогли «Колорадо» одолеть «Торонто» в ОТ
«Колорадо Эвеланш» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Колорадо Эвеланш» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В основное время в составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон (12-я минута), Микко Рантанен (31) и Александр Керфут (45). За «Торонто» голы забили Доминик Мур (15), Роман Полак (35) и Джеймс ван Римсдайк (59). Победу «Эвеланш» принёс гол Джей Ти Комфера на 4-й минуте овертайма.
Защитник «Эвеланш» Никита Задоров отдал 2 результативные передачи. Голкипер Семён Варламов отразил 31 из 34 бросков по своим воротам.
|Колорадо Эвеланш
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4:3 ОТ
(1:1, 1:1, 1:1)
|Торонто Мэйпл Ливз
|Джаред Беднар
|Майк Бэбкок
|Семен Варламов
|Кэлвин Пикар 57:15 (К. Пикар 58:05)
|1-й период
|06:15
|11:24
|Натан Маккиннон (Г. Ландескуг)
|Мэтт Мартин (Дж. Лейво, Р. Полак)
|14:55
|16:53
|Блэйк Комо
|2-й период
|20:58
|Микко Рантанен
|30:29
|Микко Рантанен (Н. Маккиннон, Н. Задоров)
|Роман Полак (А. Боргман, П. Марло)
|34:04
|Митчелл Марнер
|34:44
|3-й период
|44:34
|Александр Керфут (Н. Задоров, Н. Маккиннон)
|Роман Полак
|47:35
|Джеймс ван Римсдайк (М. Райлли, Дж. Гардинер)
|58:05
|Овертайм
|Коннор Браун
|61:33
|63:25
|Джей Ти Комфер (К. Седерберг, С. Жирар)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Дж.Ти. Комфер (Колорадо Эвеланш), Н. Задоров (Колорадо Эвеланш)