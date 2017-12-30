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11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Два очка Задорова и 31 сейв Варламова помогли «Колорадо» одолеть «Торонто» в ОТ

«Колорадо Эвеланш» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон (12-я минута), Микко Рантанен (31) и Александр Керфут (45). За «Торонто» голы забили Доминик Мур (15), Роман Полак (35) и Джеймс ван Римсдайк (59). Победу «Эвеланш» принёс гол Джей Ти Комфера на 4-й минуте овертайма.

Защитник «Эвеланш» Никита Задоров отдал 2 результативные передачи. Голкипер Семён Варламов отразил 31 из 34 бросков по своим воротам.

Колорадо Эвеланш 4:3 ОТ
(1:1, 1:1, 1:1)
Торонто Мэйпл Ливз
30.12.2017, 05:00 Зрители: 18031 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред Беднар Майк Бэбкок
Вратари
Семен Варламов Кэлвин Пикар 57:15 (К. Пикар 58:05)
1-й период
06:15
11:24 Натан Маккиннон (Г. Ландескуг)
Мэтт Мартин (Дж. Лейво, Р. Полак) 14:55
16:53 Блэйк Комо
2-й период
20:58 Микко Рантанен
30:29 Микко Рантанен (Н. Маккиннон, Н. Задоров)
Роман Полак (А. Боргман, П. Марло) 34:04
Митчелл Марнер 34:44
3-й период
44:34 Александр Керфут (Н. Задоров, Н. Маккиннон)
Роман Полак 47:35
Джеймс ван Римсдайк (М. Райлли, Дж. Гардинер) 58:05
Овертайм
Коннор Браун 61:33
63:25 Джей Ти Комфер (К. Седерберг, С. Жирар)
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Дж.Ти. Комфер (Колорадо Эвеланш), Н. Задоров (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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