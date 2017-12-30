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«Чикаго» упустил перевес в 2 шайбы, но дожал «Эдмонтон» в ОТ за счёт гола Кейна
«Чикаго Блэкхоукс» дожал «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Чикаго Блэкхоукс» дожал «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.
«Чикаго» был близок к победе в основное время, так как до 58-й минуты выигрывал — 3:1. У «Блэкхоукс» отличились Райан Хартман (20-я минута), Алекс Дебринкэт (35) и Джордан Истерли (49), за «Ойлерз» гол забил Ессе Пульюярви (15). За последние две с половиной минуты «Эдмонтон» забил дважды — отличились Райан
|Эдмонтон Ойлерз
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3:4 ОТ
(1:1, 0:1, 2:1)
|Чикаго Блэкхокс
|Тодд Маклеллан
|Джоэль Кенневилль
|Кэм Тэлбот 57:39 (К. Тэлбот 57:41-58:57, К. Тэлбот 59:05)
|Джеффри Майкл Гласс
|1-й период
|Михал Кемпны
|13:00
|14:26
|Ессе Пульюярви (Р. Ньюджент-Хопкинс, О. Клефбом)
|Райан Хартман (Н. Шмолц, П. Кейн)
|19:05
|2-й период
|Брэндон Саад
|23:28
|28:41
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|33:38
|Дарнелл Нерс
|Алекс Дебринкэт (Н. Шмолц, Д. Кит)
|34:06
|3-й период
|48:19
|Джордан Истерли (В. Хиностроза)
|48:28
|57:41
|Райан Ньюджент-Хопкинс (Е. Пульюярви, А. Секера)
|59:05
|Леон Драйзайтль (Р. Ньюджент-Хопкинс, П. Марун)
|Овертайм
|Патрик Кейн (Д. Кит, Н. Шмолц)
|60:50
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Дж. Гласс (Чикаго Блэкхокс), Р. Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс)