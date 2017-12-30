«Чикаго» упустил перевес в 2 шайбы, но дожал «Эдмонтон» в ОТ за счёт гола Кейна

Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

«Чикаго» был близок к победе в основное время, так как до 58-й минуты выигрывал — 3:1. У «Блэкхоукс» отличились Райан Хартман (20-я минута), Алекс Дебринкэт (35) и Джордан Истерли (49), за «Ойлерз» гол забил Ессе Пульюярви (15). За последние две с половиной минуты «Эдмонтон» забил дважды — отличились Райан Ньюджент-Хопкинс (58) и Леон Драйзайтль (60). Победу «Чикаго» принёс гол Патрика Кейна на первой минуте овертайма.