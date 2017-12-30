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11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Чикаго» упустил перевес в 2 шайбы, но дожал «Эдмонтон» в ОТ за счёт гола Кейна

«Чикаго Блэкхоукс» дожал «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

«Чикаго» был близок к победе в основное время, так как до 58-й минуты выигрывал — 3:1. У «Блэкхоукс» отличились Райан Хартман (20-я минута), Алекс Дебринкэт (35) и Джордан Истерли (49), за «Ойлерз» гол забил Ессе Пульюярви (15). За последние две с половиной минуты «Эдмонтон» забил дважды — отличились Райан Ньюджент-Хопкинс (58) и Леон Драйзайтль (60). Победу «Чикаго» принёс гол Патрика Кейна на первой минуте овертайма.

Эдмонтон Ойлерз 3:4 ОТ
(1:1, 0:1, 2:1)
Чикаго Блэкхокс
30.12.2017, 05:00 Зрители: 18347 Регулярный чемпионат Rogers Place
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Джоэль Кенневилль
Вратари
Кэм Тэлбот 57:39 (К. Тэлбот 57:41-58:57, К. Тэлбот 59:05) Джеффри Майкл Гласс
1-й период
Михал Кемпны 13:00
14:26 Ессе Пульюярви (Р. Ньюджент-Хопкинс, О. Клефбом)
Райан Хартман (Н. Шмолц, П. Кейн) 19:05
2-й период
Брэндон Саад 23:28
28:41 Райан Ньюджент-Хопкинс
33:38 Дарнелл Нерс
Алекс Дебринкэт (Н. Шмолц, Д. Кит) 34:06
3-й период
48:19
Джордан Истерли (В. Хиностроза) 48:28
57:41 Райан Ньюджент-Хопкинс (Е. Пульюярви, А. Секера)
59:05 Леон Драйзайтль (Р. Ньюджент-Хопкинс, П. Марун)
Овертайм
Патрик Кейн (Д. Кит, Н. Шмолц) 60:50
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Дж. Гласс (Чикаго Блэкхокс), Р. Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
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