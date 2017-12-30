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Ягр обогнал Фрэнсиса и вышел на чистое третье место по матчам в истории НХЛ
Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр проводит 1732-ю игру в карьере.
Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр проводит 1732-ю игру в карьере.
Он обогнал Рона Фрэнсиса и вышел на чистое третье место по количеству матчей в регулярных чемпионатах. Второе место занимает Марк Мессье (1756 матчей), первое — Горди Хоу (1767).
45-летний Ягр является самым возрастным действующим игроком НХЛ. На его счету 1921 (466+1155) очко в регулярных чемпионатах, он дважды выигрывал кубок Стэнли (1991, 1992).
|Анахайм Дакс
|
2:1
(1:0, 0:1, 1:0)
|Калгари Флэймз
|Рэнди Карлайл
|Глен Гулутзан
|Джон Гибсон
|Майк Смит 57:32 (Майк Смит 59:20-59:26)
|1-й период
|03:48
|Кэм Фаулер (Р. Гецлаф, Р. Ракелль)
|04:09
|Джош Мэнсон
|Микаэль Баклунд
|04:37
|Микаэль Баклунд
|07:39
|11:37
|Райан Кеслер
|Мэттью Ткачак
|11:37
|18:20
|Брэндон Монтур
|Гарнет Хэтэуэй
|18:20
|Гарнет Хэтэуэй
|18:20
|2-й период
|Кертис Лазар
|28:46
|Майкл Ферланд (М. Бартковски, Майк Смит)
|31:55
|34:34
|Джош Мэнсон
|3-й период
|Мэттью Ткачак
|42:10
|42:17
|Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, Я. Сильверберг)
|Шон Монахэн
|50:27
|55:19
|Рикард Ракелль
|13
|Штрафное время
|19
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|К. Фаулер (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Майк Смит (Калгари Флэймз)