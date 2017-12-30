Ягр обогнал Фрэнсиса и вышел на чистое третье место по матчам в истории НХЛ

Он обогнал Рона Фрэнсиса и вышел на чистое третье место по количеству матчей в регулярных чемпионатах. Второе место занимает Марк Мессье (1756 матчей), первое — Горди Хоу (1767).



45-летний Ягр является самым возрастным действующим игроком НХЛ. На его счету 1921 (466+1155) очко в регулярных чемпионатах, он дважды выигрывал кубок Стэнли (1991, 1992).